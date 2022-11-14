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В Беларуси объявили тендер на печать 50 тыс. бланков предписаний для мобилизованных – Генштаб ВСУ

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В Беларуси говорили о создании "совместной региональной группировки войск"
В Беларуси говорили о создании "совместной региональной группировки войск"
Фото: ЕРА

В Беларуси идет подготовка к мобилизации, следует из информации, опубликованной 14 ноября в Fаcebook Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тыс. экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что обстановка на волынском и полесском направлениях остается без существенных изменений.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов", – предупредили украинские военные.

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, мобилизация, тендер, документы
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