В Беларуси объявили тендер на печать 50 тыс. бланков предписаний для мобилизованных – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тыс. экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что обстановка на волынском и полесском направлениях остается без существенных изменений.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов", – предупредили украинские военные.