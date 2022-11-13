Больницы в Брестской области Беларуси переполнены военными РФ, врачи вынуждены отказывать в лечении белорусским гражданам – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали о ситуации с российскими военными в белорусских больницах Фото: depositphotos.com

"В Брестской области Беларуси, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил РФ, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси.

Также в пресс-центре отметили, что обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений.

"Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь", – указано в сводке.