ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больницы в Брестской области Беларуси переполнены военными РФ, врачи вынуждены отказывать в лечении белорусским гражданам – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Генштабе рассказали о ситуации с российскими военными в белорусских больницах
В Генштабе рассказали о ситуации с российскими военными в белорусских больницах
Фото: depositphotos.com

Больницы в Брестской области Беларуси переполнены российскими военными, массово болеющими из-за неудовлетворительных условий в палаточных городках. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 13 ноября.

"В Брестской области Беларуси, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил РФ, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси.

Также в пресс-центре отметили, что обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений.

"Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь", – указано в сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02YCSX87CsqK2udvjM2z98ry1BcCQHfDkcNhtd5fHqe2wTWo53uMBfwjmyZCBVFUyMl

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, война России против Украины, больницы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (226824)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (204105)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (86512)
4
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (64804)
5
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску (41346)
6
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (36559)
7
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (35056)
8
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (31859)
 
 
 
 