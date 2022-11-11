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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина строит на границе с Беларусью железобетонную стену с колючей проволокой – Тимошенко показал фото

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Украина отгораживается от Беларуси стеной
Украина отгораживается от Беларуси стеной
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

На севере Украины идут работы по постройке стены на границе с Беларусью. Фотографии опубликовал 11 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около трех километров границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", – написал он.

Тимошенко отметил, что работы также ведутся в Ровенской и Житомирской областях. Идет постройка фортификационных сооружений и обустройство границы в регионах, граничащих с территорией России.

"Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование, чтобы увидеть врага далеко в тылу. Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес. Мы все хотим защиты, мы делаем все, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага", – добавил он.

Контекст:

В 2014 году на востоке Украины началась реализация проекта "Стена". В его рамках планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны были реализовать до 2025 года.

Теги: Россия, Беларусь, граница, пограничники, война России против Украины, стена
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