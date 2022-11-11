Украина строит на границе с Беларусью железобетонную стену с колючей проволокой – Тимошенко показал фото

"Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около трех километров границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", – написал он.

Тимошенко отметил, что работы также ведутся в Ровенской и Житомирской областях. Идет постройка фортификационных сооружений и обустройство границы в регионах, граничащих с территорией России.

"Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование, чтобы увидеть врага далеко в тылу. Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес. Мы все хотим защиты, мы делаем все, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага", – добавил он.