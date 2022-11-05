В Донецкой области украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами. Видео

Пограничники отправили на позиции оккупантов несколько десятков осколочно-фугасных мин Фото: dpsu.gov.ua

"На днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российско-оккупационных войск и их укрепление. Огневое задание по уничтожению противника назначили минометному подразделению пограничников", – говорится в сообщении.

На позиции оккупантов украинские воины отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

"Метким огнем уничтожен вражеский блиндаж вместе с личным составом, который скрывался в нем от минометных обстрелов", – отметили в Госпогранслужбе.