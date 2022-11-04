Пограничники сбили вражеский дрон из стрелкового оружия

Вражеский БПЛА осуществлял разведку и корректировку огня артиллерии противника. Заметив его, пограничники открыли огонь из стрелкового оружия. В результате беспилотник россиян был сбит.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида БПЛА иранского производства – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2". По данным начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия заказала у Ирана около 1700 дронов.