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"Готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки". Лукашенко порубил дрова и заявил, что Беларусь не хочет "никакой войны"

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Белорусы люди мирные, отметил Лукашенко
Белорусы – люди мирные, отметил Лукашенко
Фото: president.gov.by

Белорусы – мирные люди и не хотят войны. С таким заявлением к соседним странам в ходе общения со СМИ 7 ноября обратился Александр Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства.

Лукашенко цитирует сайт президента Беларуси.

Отмечается, что политик посетил чемпионат по колке дров среди журналистов, который прошел на берегу реки Вяча в Логойском районе.

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", – сказал Лукашенко.

Политик является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине. В частности, Лукашенко неоднократно оправдывал российскую военную агрессию и захват украинских территорий, обвинял Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявлял, что РБ де-факто признала аннексию Россией Крыма и деятельность "ЛДНР".

Еще до начала вторжения, в 2021-м году, в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, в том числе в Польше, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. Польша на фоне кризиса построила 140-километровую стену на границе с Беларусью.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, война, граница, угрозы, чемпионат, журналисты
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