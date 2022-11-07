"Готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки". Лукашенко порубил дрова и заявил, что Беларусь не хочет "никакой войны"

Лукашенко цитирует сайт президента Беларуси.
Отмечается, что политик посетил чемпионат по колке дров среди журналистов, который прошел на берегу реки Вяча в Логойском районе.
"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", – сказал Лукашенко.
Политик является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине. В частности, Лукашенко неоднократно оправдывал российскую военную агрессию и захват украинских территорий, обвинял Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявлял, что РБ де-факто признала аннексию Россией Крыма и деятельность "ЛДНР".
Еще до начала вторжения, в 2021-м году, в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, в том числе в Польше, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. Польша на фоне кризиса построила 140-километровую стену на границе с Беларусью.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".