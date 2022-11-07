"Готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки". Лукашенко порубил дрова и заявил, что Беларусь не хочет "никакой войны"

Лукашенко цитирует сайт президента Беларуси.

Отмечается, что политик посетил чемпионат по колке дров среди журналистов, который прошел на берегу реки Вяча в Логойском районе.

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", – сказал Лукашенко.

Политик является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине. В частности, Лукашенко неоднократно оправдывал российскую военную агрессию и захват украинских территорий, обвинял Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявлял, что РБ де-факто признала аннексию Россией Крыма и деятельность "ЛДНР".

Еще до начала вторжения, в 2021-м году, в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, в том числе в Польше, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. Польша на фоне кризиса построила 140-километровую стену на границе с Беларусью.