Лукашенко порубил дрова на чемпионате по колке среди журналистов. В соцсетях отреагировали: Побеждает полено. Хороший навык, после приговора пригодится

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Отмечается, что Лукашенко, который на камеры любит рубить дрова, по прибытии лично продемонстрировал, как правильно это делать.

"Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить", – указал политик.

Чемпионат по колке дров среди журналистов прошел на берегу реки Вяча в Логойском районе.

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин отметил в Twitter, что навыки рубить дрова Лукашенко будут полезны.

"Лукашенко побеждает полено. Хороший навык, после приговора пригодится", – написал Невзлин.

Лукашенко побеждает полено. Хороший навык, после приговора пригодится pic.twitter.com/zG3QrzctBy — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) November 7, 2022

Блогер Олесь Филоненко подчеркнул в Twitter, что такой турнир проходит в Беларуси впервые.

"Известный собиратель картошки и знаменитый диспетчер авиаперевозок Александр Лукашенко посетил организованный им чемпионат по колке дров. Участвуют в нем журналисты и блогеры... Идиоты", – отреагировал он.

Известный собиратель картошки и знаменитый диспетчер авиаперевозок Александр Лукашенко посетил организованный им чемпионат по колке дров. Участвуют в нём журналисты и блогеры. Такой турнир проходит в Белоруссии впервые. Идиоты pic.twitter.com/7YdUrReRXH — Oles Filonenko * ‍ * (@taxfreelt) November 7, 2022