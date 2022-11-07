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Лукашенко порубил дрова на чемпионате по колке среди журналистов. В соцсетях отреагировали: Побеждает полено. Хороший навык, после приговора пригодится

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Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов
Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя главой белорусского государства, 7 ноября посетил чемпионат по колке дров среди журналистов.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Отмечается, что Лукашенко, который на камеры любит рубить дрова, по прибытии лично продемонстрировал, как правильно это делать.

"Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить", – указал политик.

Чемпионат по колке дров среди журналистов прошел на берегу реки Вяча в Логойском районе.

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин отметил в Twitter, что навыки рубить дрова Лукашенко будут полезны.

"Лукашенко побеждает полено. Хороший навык, после приговора пригодится", – написал Невзлин.

Блогер Олесь Филоненко подчеркнул в Twitter, что такой турнир проходит в Беларуси впервые.

"Известный собиратель картошки и знаменитый диспетчер авиаперевозок Александр Лукашенко посетил организованный им чемпионат по колке дров. Участвуют в нем журналисты и блогеры... Идиоты", – отреагировал он.

Контекст:

Лукашенко, как и ряд белорусских топ-чиновников находится под санкциями, в частности – за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в 2020 году.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, чемпионат, журналисты, Леонид Невзлин, президент, блогеры, блогер, турнир
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