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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С момента пересечения границы начнется массированное огневое поражение". Генштаб ВСУ предостерег оккупантов от попытки нападения с территории Беларуси

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В Генштабе ВСУ подчеркнули, что в случае нападения с Беларуси потери противника "будут огромными"
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что в случае нападения с Беларуси потери противника "будут огромными"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В случае пересечения украинской границы с территории Беларуси оккупанты будут подвергнуты массированному обстрелу со стороны украинских военных. Об этом 10 ноября в Facebook заявил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории Республики Беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов. Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что в этом случае потери противника "будут огромными".

В ВСУ отметили, что для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

"Активно действуют подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ongx6V4BfzzH2JKG1JAaaPn1UYjDgK5cLF61LyBKkErFT1jfp7St9HC6Q3mLBrJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, граница, нападение, артиллерия, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, войска
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