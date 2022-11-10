"С момента пересечения границы начнется массированное огневое поражение". Генштаб ВСУ предостерег оккупантов от попытки нападения с территории Беларуси

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что в случае нападения с Беларуси потери противника "будут огромными" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории Республики Беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов. Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что в этом случае потери противника "будут огромными".

В ВСУ отметили, что для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

"Активно действуют подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии", – добавили в Генштабе.

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