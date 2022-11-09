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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск – Генштаб ВСУ

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Беларусь принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки
Беларусь принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки
Фото: depositphotos.com

Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 9 ноября.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных беспилотников с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, на волынском и полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022N7YnrzBYuZK3o3Q7fFsk3mXzt2z6LpErAcZDGNcT5phpP5gStxeX2z2PNjW9xwtl

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, война России против Украины
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