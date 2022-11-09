В Беларуси продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск – Генштаб ВСУ

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных беспилотников с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, на волынском и полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.