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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси создаются подразделения операторов ударных дронов – Генштаб ВСУ

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На территории Беларуси продолжается формирование совместной с Россией группы войск
На территории Беларуси продолжается формирование совместной с Россией группы войск
Фото: ЕРА

Беларусь продолжает оказывать России помощь в ведении войны против Украины, предоставляя свою инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Об этом Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил 9 ноября сообщил в Facebook.

По его данным, в составе пограничных войск РБ создаются подразделения операторов ударных беспилотников. Также в стране продолжается формирование российско-белорусской группы войск.

"По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил российской федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки", – говорится в утренней сводке Генштаба.

Правоохранительные органы Беларуси ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией и тех, кто критикует власть и войну, развязанную РФ в Украине, информирует Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04JvoGCtS9Tzyr5qzTK7EkDtwR534ud1A4D85ePnmajju4fJUd1ResySp2WFeT4Gzl

Контекст:


24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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