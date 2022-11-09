В Беларуси создаются подразделения операторов ударных дронов – Генштаб ВСУ

По его данным, в составе пограничных войск РБ создаются подразделения операторов ударных беспилотников. Также в стране продолжается формирование российско-белорусской группы войск.

"По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил российской федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки", – говорится в утренней сводке Генштаба.

Правоохранительные органы Беларуси ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией и тех, кто критикует власть и войну, развязанную РФ в Украине, информирует Генштаб.