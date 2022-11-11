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В Беларусь прилетели четыре больших военных самолета России – "Беларускі Гаюн"

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В Беларусь прилетели грузовые самолеты российской армии
В Беларусь прилетели грузовые самолеты российской армии
Фото: Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun / Telegram

Из России в Беларусь прилетели четыре грузовых самолета Ил-76 воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщила в Telegram 11 ноября мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В промежутке между 15.30 и 16.00 по киевскому времени на аэродром в Мачулищах в Минской области Беларуси прилетели сразу четыре Ил-76 с регистрационными номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 и RF-76605.

Привезли ли что-то эти самолеты и что именно, пока неизвестно, отмечают в мониторинговой группе.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Теги: Беларусь, самолеты, российская агрессия, война России против Украины
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