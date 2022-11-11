В Беларусь прилетели четыре больших военных самолета России – "Беларускі Гаюн"

В промежутке между 15.30 и 16.00 по киевскому времени на аэродром в Мачулищах в Минской области Беларуси прилетели сразу четыре Ил-76 с регистрационными номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 и RF-76605.

Привезли ли что-то эти самолеты и что именно, пока неизвестно, отмечают в мониторинговой группе.