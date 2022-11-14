Россия за сутки вывезла 20 ракет из Беларуси для донецкого и луганского участков фронта – "Беларускі Гаюн"

За последние дни в Мачулищи из РФ прилетало восемь Ил-76 Фото: Беларускі Гаюн / Telegram

По ее данным, 13 ноября в Беларусь на аэродром Мачулищи прилетел борт с регистрационным номером RF-76605. Он пробыл на аэродроме 2 часа 10 минут. После этого он улетел на аэродром Миллерово (Ростовская область, РФ).

За день до этого группа заметила движение в направлении аэродрома пяти тралов, которые везли по четыре ракетных контейнера для ЗРК С-300/400, всего – 20 ракет.

"За последние дни в Мачулищи из РФ прилетало восемь Ил-76, которые, вероятнее всего, производят вывоз ракет для ЗРК С-300/400 из Беларуси", – говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что ракеты вывозят для дальнейшего снабжения группировок РФ на луганском и донецком направлении.