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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия за сутки вывезла 20 ракет из Беларуси для донецкого и луганского участков фронта – "Беларускі Гаюн"

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За последние дни в Мачулищи из РФ прилетало восемь Ил-76
За последние дни в Мачулищи из РФ прилетало восемь Ил-76
Фото: Беларускі Гаюн / Telegram

Российская авиация продолжает вывозить боеприпасы для зенитных ракетных комплексов, чтобы использовать в войне против Украины. Об этом 14 ноября в Telegram сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По ее данным, 13 ноября в Беларусь на аэродром Мачулищи прилетел борт с регистрационным номером RF-76605. Он пробыл на аэродроме 2 часа 10 минут. После этого он улетел на аэродром Миллерово (Ростовская область, РФ).

За день до этого группа заметила движение в направлении аэродрома пяти тралов, которые везли по четыре ракетных контейнера для ЗРК С-300/400,  всего – 20 ракет.

а последние дни в Мачулищи из РФ прилетало восемь Ил-76, которые, вероятнее всего, производят вывоз ракет для ЗРК С-300/400 из Беларуси", – говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что ракеты вывозят для дальнейшего снабжения группировок РФ на луганском и донецком направлении.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Теги: Россия, Беларусь, война России против Украины, ракеты, С-300
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