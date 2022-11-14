"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео

Скуратов после полномасштабного вторжения РФ в Украину троллит население РФ, записывая разговоры на видео Фото: skuratv / Instagram

"Майор Скуратов, беспокою вас из московского военкомата. Нам на фронт необходимы клоуны, – обратился Скуратов к собеседнику. – Нужно долг Родине отдать".

"У меня работы очень много и так. У меня долг Родине уже отдан. Второй раз не хочу. Интересно: как клоуны могут помочь вам?" – ответил собеседник.

"Мы к вам отправляем надувные танки. Их нужно будет надувать. Нашей техники уже нет, нужно будет хоть каким-то образом отпугивать украинских военных, – сообщил блогер. – Вы же раньше были "Цирк на колесах"? Теперь будете цирк на гусеницах, какие-никакие гастроли получаются".

"Можно даже в центре Киева устроить шоу", – заявил сотрудник цирка.

"Вы опять "за три дня дойдете"? Какое количество клоунов есть? Батальон клоунов уже на фронте сейчас. Всех домой вернем, не будет такого, что цирк уехал, а клоуны остались. Как вас зовут?" – спросил Скуратов.

"Такие же клоуны, как и вы", – ответил собеседник.

"Мы – московский военкомат. Ну да, тоже клоуны. Слава Украине!" – подытожил блогер, завершив разговор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton * (@skuratv)