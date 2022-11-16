Гендиректор МАГАТЭ считает, что реально создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

"Я думаю, это вполне реалистично. Мы предложили такой план действий, который можно осуществить", – сказал он.

Гросси отметил, что МАГАТЭ не предлагало Украине и РФ варианта, при котором в создании такой зоны должны были бы участвовать другие организации, например миротворческие силы ООН. По его словам, в агентстве осознавали, что такие варианты "политически усложнили бы процесс" установления зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"Мы адаптировали предложения так, чтобы они были основаны исключительно на соображениях ядерной безопасности. Это, как мне кажется, было разумным шагом, поскольку Украина и Россия сказали, что они готовы работать на таких условиях. Они не сказали: "Забудьте об этом, мы это не можем рассматривать". Никто не сказал мне такого, и это дает мне надежду", – заявил гендиректор МАГАТЭ.