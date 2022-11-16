Гендиректор МАГАТЭ считает, что реально создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

"Я думаю, это вполне реалистично. Мы предложили такой план действий, который можно осуществить", – сказал он.
Гросси отметил, что МАГАТЭ не предлагало Украине и РФ варианта, при котором в создании такой зоны должны были бы участвовать другие организации, например миротворческие силы ООН. По его словам, в агентстве осознавали, что такие варианты "политически усложнили бы процесс" установления зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
"Мы адаптировали предложения так, чтобы они были основаны исключительно на соображениях ядерной безопасности. Это, как мне кажется, было разумным шагом, поскольку Украина и Россия сказали, что они готовы работать на таких условиях. Они не сказали: "Забудьте об этом, мы это не можем рассматривать". Никто не сказал мне такого, и это дает мне надежду", – заявил гендиректор МАГАТЭ.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.
28 октября "Энергоатом" заявил, что из 6700 работников ЗАЭС, оставшихся в Энергодаре, около сотни пошли на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом". Подавляющее большинство из подписавших контракт с российской компанией согласились под давлением захватчиков.