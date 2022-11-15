Зеленский: РФ должна немедленно вывести с ЗАЭС всех своих боевиков. Станция должна быть передана под контроль МАГАТЭ и украинского персонала

Президент подчеркнул, что никто не имеет права шантажировать мир радиационной катастрофой.

"Это аксиома. Но на глазах у всего мира Россия превратила нашу Запорожскую атомную станцию в радиационную бомбу, которая может взорваться в любой момент. Куда пойдет радиационное облако? Может быть, на территорию ЕС. Может быть, в Турцию. Может быть, на Ближний Восток. Я считаю преступной даже гипотетическую возможность такого сценария!" – сказал он.

Зеленский заявил, что радиационная безопасность должна быть восстановлена и МАГАТЭ уже представило соответствующие рекомендации, "подтверждая все риски", о которых неоднократно говорила Украина.

"Россия должна немедленно вывести с территории Запорожской АЭС всех своих боевиков. Станция должна быть немедленно передана под контроль МАГАТЭ и украинского персонала. Должно быть немедленно восстановлено нормальное подключение станции к энергосети, чтобы ничто не угрожало стабильности реакторов. Мы предложили направить миссии МАГАТЭ на все украинские атомные станции – их четыре, всего 15 атомных блоков. Плюс Чернобыльская станция, остановленная и законсервированная. Такие миссии могут верифицировать, что действительно прекращена какая-либо вражеская активность против украинских атомных объектов. Долго ли реализовывать это? Россия может завтра начать демилитаризацию Запорожской АЭС, если действительно готова восстановить нарушенную ею радиационную безопасность", – сказал глава государства.

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Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира", среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.