Зеленский: РФ должна немедленно вывести с ЗАЭС всех своих боевиков. Станция должна быть передана под контроль МАГАТЭ и украинского персонала

Президент подчеркнул, что никто не имеет права шантажировать мир радиационной катастрофой.
"Это аксиома. Но на глазах у всего мира Россия превратила нашу Запорожскую атомную станцию в радиационную бомбу, которая может взорваться в любой момент. Куда пойдет радиационное облако? Может быть, на территорию ЕС. Может быть, в Турцию. Может быть, на Ближний Восток. Я считаю преступной даже гипотетическую возможность такого сценария!" – сказал он.
Зеленский заявил, что радиационная безопасность должна быть восстановлена и МАГАТЭ уже представило соответствующие рекомендации, "подтверждая все риски", о которых неоднократно говорила Украина.
"Россия должна немедленно вывести с территории Запорожской АЭС всех своих боевиков. Станция должна быть немедленно передана под контроль МАГАТЭ и украинского персонала. Должно быть немедленно восстановлено нормальное подключение станции к энергосети, чтобы ничто не угрожало стабильности реакторов. Мы предложили направить миссии МАГАТЭ на все украинские атомные станции – их четыре, всего 15 атомных блоков. Плюс Чернобыльская станция, остановленная и законсервированная. Такие миссии могут верифицировать, что действительно прекращена какая-либо вражеская активность против украинских атомных объектов. Долго ли реализовывать это? Россия может завтра начать демилитаризацию Запорожской АЭС, если действительно готова восстановить нарушенную ею радиационную безопасность", – сказал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября.
Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира", среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.