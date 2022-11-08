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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия должна заткнуть пушки и спрятать ракеты, чтобы мир мог услышать, что мы можем сделать для спасения от климатической катастрофы

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Зеленский: Российская армия превратила ЗАЭС в военный полигон
Зеленский: Российская армия превратила ЗАЭС в военный полигон
Фото: EPA

Украина предлагает создать глобальную платформу для оценки убытков для климата, причиненных военными действиями. Об этом на 27-й Конференции ООН по изменению климата 8 ноября в видеоформате заявил президент Украины Владимир Зеленский. Речь опубликовала его пресс-служба.

"Все вы знаете о войне, которую Россия начала в Европе, пытаясь уничтожить независимость моей страны. Но что значит эта война? Эта российская война принесла энергетический кризис, из-за которого десятки стран вынуждены возвращать к работе угольную генерацию, чтобы хоть немного снизить цены на энергию для своих людей – снизить цены, которые шокирующе растут из-за сознательных российских действий. Российская война принесла миру острый продовольственный кризис, наиболее отразившийся на тех странах, страдающих от проявлений разрушения климата – катастрофической засухи, масштабных наводнений. Российская война менее чем за полгода уничтожила в Украине 2 млн гектаров леса! Далеко не в каждой стране мира вообще есть такая площадь лесов, которая была сожжена в Украине российскими обстрелами", - сказал президент.

Он также напомнил о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Нет ли там выброса радиации? Российская армия превратила эту атомную станцию в военный полигон и постоянно играет с подключением станции и атомных реакторов к энергосети. Это непосредственный риск радиационной катастрофы. Кого будет волновать, например, количество парниковых газов в атмосфере, если часть Европы или Ближний Восток, а, возможно, Северную Африку, не дай бог, накроет радиационное облако в результате аварии на Запорожской АЭС? Еще в прошлом году вообще не могло быть такого вопроса, а в этом году Россия поставила десятки таких вопросов перед миром", – заявил Зеленский.

По словам президента, мир должен "жестко остановить тех, кто своей безумной и незаконной войной разрушает возможность мира в единстве работать ради общей цели".

"Не может быть эффективной климатической политики без мира на Земле. Потому что нации думают на самом деле только о том, как оградить себя здесь и сейчас от угроз, созданных, в частности, российской агрессией. Россия должна заткнуть свои пушки и спрятать свои ракеты, чтобы мир мог наконец-то услышать, что мы все вместе действительно можем сделать для спасения от климатической катастрофы. Мы все: Европа, Африка, Азия, Америка, Австралия. Я предлагаю вам всем поддержать нашу инициативу, представленную здесь, на Конференции: создание глобальной платформы для оценки ущерба, нанесенного климату и окружающей среде вследствие военных действий", – заявил глава государства.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начался ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27. Он будет длиться две недели, участие примут около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государств.

Ожидается, что на COP27 страны продемонстрируют, как они планируют сокращать или предотвращать выбросы парниковых газов, использовать новые технологии и возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность старого оборудования. В то же время, как отметила пресс-служба ООН, в этом году будет дано "намного меньше обещаний и принято меньше обязательств", чем в прошлые годы, потому что во многом прошлые договоренности не были реализованы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: экология, климат, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины
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