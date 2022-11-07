В Европе в 2022 году от жары погибло не менее 15 тыс. человек – ВОЗ

По данным ВОЗ, только в Германии от жары умерло 4,5 тыс. человек Фото: ЕРА (архив)

Клюге отметил, что данные предоставлены самими странами Европы.

В частности, в Испании жертвами жары стали почти 4 тыс. человек, в Германии – около 4,5 тыс., в Великобритании – около 3,2 тыс., в Португалии – более 1 тыс.

В ВОЗ рассказали, что всего за последние 50 лет в Европе из-за высоких температур скончалось более 148 тыс. человек. Температура за этот период повышалась в среднем на 0,5 градуса за 10 лет.

"Планы действий по охране здоровья от жары имеют решающее значение для адаптации к изменению климата, защиты населения от смерти и болезней, связанных с жарой. У более чем 20 стран региона есть планы обеспечения здоровья. [...] Лучше подготовившись к большей жаре, мы спасем много жизней", – объяснил Клюге.