В Египте начался климатический саммит ООН COP27

В климатическом саммите ООН примут участие около 30 тыс. человек Фото: EPA

Саммит будет длиться две недели, в нем примут участие около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государств, сообщила BBC.

Глава ООН по изменению климата Саймон Стилл заявил в Twitter, что климатический кризис "требует других действий".

"Давайте воспользуемся COP27, чтобы найти точки соприкосновения, чтобы мы могли отразить безотлагательность в наших действиях", – написал он.

Tomorrow, during the opening of #COP27, I will send a clear signal to world leaders:



The urgency of the #ClimateCrisis demands that we do things differently.



Let us use COP27 to find common ground, so that we can reflect this urgency in our actions. — Simon Stiell (@simonstiell) November 5, 2022

Представитель Великобритании, президент саммита Алок Шарма во время вступительного слова заявил, что война России в Украине только "усугубила глобальные кризисы".

"Жестокая и незаконная война [президента РФ Владимира] Путина в Украине спровоцировала многочисленные глобальные кризисы: отсутствие энергетической и продовольственной безопасности, инфляционное давление и растущий долг. Эти кризисы усугубили существующую климатическую уязвимость и пагубные последствия пандемии", – сказал Шарма, цитирует пресс-служба правительства Великобритании.

Дискуссии на саммите будут основываться на отчетах финансового комитета ООН о климатическом финансировании, отметила пресс-служба организации. Как говорится на сайте ООН, на саммите страны хотят составить план реализации "многочисленных обещаний" по борьбе с изменением климата, в частности Парижского соглашения по климату.

Ожидается, что на COP27 страны продемонстрируют, как они планируют сокращать или предотвращать выбросы парниковых газов, использовать новые технологии и возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность старого оборудования. В то же время, как отметила пресс-служба ООН, в этом году будет дано "намного меньше обещаний и принято меньше обязательств", чем в прошлые годы, потому что во многом прошлые договоренности не были реализованы.