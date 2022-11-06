В Египте начался климатический саммит ООН COP27

Саммит будет длиться две недели, в нем примут участие около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государств, сообщила BBC.
Глава ООН по изменению климата Саймон Стилл заявил в Twitter, что климатический кризис "требует других действий".
"Давайте воспользуемся COP27, чтобы найти точки соприкосновения, чтобы мы могли отразить безотлагательность в наших действиях", – написал он.
Tomorrow, during the opening of #COP27, I will send a clear signal to world leaders:— Simon Stiell (@simonstiell) November 5, 2022
The urgency of the #ClimateCrisis demands that we do things differently.
Let us use COP27 to find common ground, so that we can reflect this urgency in our actions.
Представитель Великобритании, президент саммита Алок Шарма во время вступительного слова заявил, что война России в Украине только "усугубила глобальные кризисы".
"Жестокая и незаконная война [президента РФ Владимира] Путина в Украине спровоцировала многочисленные глобальные кризисы: отсутствие энергетической и продовольственной безопасности, инфляционное давление и растущий долг. Эти кризисы усугубили существующую климатическую уязвимость и пагубные последствия пандемии", – сказал Шарма, цитирует пресс-служба правительства Великобритании.
Дискуссии на саммите будут основываться на отчетах финансового комитета ООН о климатическом финансировании, отметила пресс-служба организации. Как говорится на сайте ООН, на саммите страны хотят составить план реализации "многочисленных обещаний" по борьбе с изменением климата, в частности Парижского соглашения по климату.
Ожидается, что на COP27 страны продемонстрируют, как они планируют сокращать или предотвращать выбросы парниковых газов, использовать новые технологии и возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность старого оборудования. В то же время, как отметила пресс-служба ООН, в этом году будет дано "намного меньше обещаний и принято меньше обязательств", чем в прошлые годы, потому что во многом прошлые договоренности не были реализованы.
Саммиты ООН по изменению климата – крупнейшие и наиболее важные ежегодные встречи, на которых обсуждается состояние климата на планете, говорится на сайте ООН.