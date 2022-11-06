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В Египте начался климатический саммит ООН COP27

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В климатическом саммите ООН примут участие около 30 тыс. человек
В климатическом саммите ООН примут участие около 30 тыс. человек
Фото: EPA

6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начинается ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27, сообщила пресс-служба саммита в Twitter.

Саммит будет длиться две недели, в нем примут участие около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государств, сообщила BBC.

Глава ООН по изменению климата Саймон Стилл заявил в Twitter, что климатический кризис "требует других действий".

"Давайте воспользуемся COP27, чтобы найти точки соприкосновения, чтобы мы могли отразить безотлагательность в наших действиях", – написал он. 

Представитель Великобритании, президент саммита Алок Шарма во время вступительного слова заявил, что война России в Украине только "усугубила глобальные кризисы".

"Жестокая и незаконная война [президента РФ Владимира] Путина в Украине спровоцировала многочисленные глобальные кризисы: отсутствие энергетической и продовольственной безопасности, инфляционное давление и растущий долг. Эти кризисы усугубили существующую климатическую уязвимость и пагубные последствия пандемии", – сказал Шарма, цитирует пресс-служба правительства Великобритании. 

Дискуссии на саммите будут основываться на отчетах финансового комитета ООН о климатическом финансировании, отметила пресс-служба организации. Как говорится на сайте ООН, на саммите страны хотят составить план реализации "многочисленных обещаний" по борьбе с изменением климата, в частности Парижского соглашения по климату. 

Ожидается, что на COP27 страны продемонстрируют, как они планируют сокращать или предотвращать выбросы парниковых газов, использовать новые технологии и возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность старого оборудования. В то же время, как отметила пресс-служба ООН, в этом году будет дано "намного меньше обещаний и принято меньше обязательств", чем в прошлые годы, потому что во многом прошлые договоренности не были реализованы.

Контекст:

Саммиты ООН по изменению климата – крупнейшие и наиболее важные ежегодные встречи, на которых обсуждается состояние климата на планете, говорится на сайте ООН.

Теги: Владимир Путин, Египет, ООН, климат, потепление, саммит, война России против Украины, Шарм-эль-Шейх, энергоэффективность, выбросы
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