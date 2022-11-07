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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Энергоатом" увеличит надбавки к окладам персонала ЗАЭС, который сохраняет верность Украине

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Сумма надбавок для работников ЗАЭС, которые сохраняют верность Украине, составляет уже около 500 млн грн
Сумма надбавок для работников ЗАЭС, которые сохраняют верность Украине, составляет уже около 500 млн грн
Фото: Герман Галущенко / Facebook

Несмотря на пытки и шантаж со стороны российских оккупантов, персонал Запорожской атомной электростанции остается верным Украине. Об этом 7 ноября в Telegram сообщила украинская компания "Энергоатом".

"Энергоатом" высоко ценит все усилия работников станции, которые продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность в условиях оккупации и постоянного давления со стороны захватчиков и поддерживает каждого из них в это сверхсложное время!" – говорится в сообщении.

В компании отметили, что всем работникам ЗАЭС, которые сохраняют верность Украине, 10 апреля 2022 года были установлены ежемесячные надбавки в размере 20% должностных окладов. Сумма надбавок составляет уже около 500 млн грн, деньги хранятся на специальном счете, а их выплата будет произведена одноразово в день освобождения станции от российских оккупантов.

При этом 7 ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и глава первичной профсоюзной организации "Энергоатома" Алексей Лыч подписали решение, согласно которому с 1 января 2023 года работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС" (которая находится под управлением российской корпорации "Росатом"), размер надбавки увеличат до 50%.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

2 ноября в результате российских обстрелов были повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, станция вновь полностью обесточена. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Теги: Россия, Украина, война, профсоюзы, захват, оккупация, пытки, АЭС, Энергоатом, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, выплаты, работа, электростанция, Петр Котин, давление, ЗАЭС
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