"Энергоатом" увеличит надбавки к окладам персонала ЗАЭС, который сохраняет верность Украине

Сумма надбавок для работников ЗАЭС, которые сохраняют верность Украине, составляет уже около 500 млн грн Фото: Герман Галущенко / Facebook

"Энергоатом" высоко ценит все усилия работников станции, которые продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность в условиях оккупации и постоянного давления со стороны захватчиков и поддерживает каждого из них в это сверхсложное время!" – говорится в сообщении.

В компании отметили, что всем работникам ЗАЭС, которые сохраняют верность Украине, 10 апреля 2022 года были установлены ежемесячные надбавки в размере 20% должностных окладов. Сумма надбавок составляет уже около 500 млн грн, деньги хранятся на специальном счете, а их выплата будет произведена одноразово в день освобождения станции от российских оккупантов.

При этом 7 ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и глава первичной профсоюзной организации "Энергоатома" Алексей Лыч подписали решение, согласно которому с 1 января 2023 года работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС" (которая находится под управлением российской корпорации "Росатом"), размер надбавки увеличат до 50%.