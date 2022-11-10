"Энергоатом" приостановил договоры с работниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "Росатомом", но не уволил их

Об этом 10 ноября в эфире "5 канала" сообщил глава НАЭК Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".
"На сегодня ограниченное количество людей подписали эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы приостанавливаем, не увольняем их, но приостанавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", – сказал Котин.
По его словам, персонал ЗАЭС в большинстве является проукраинским.
В "Энергоатоме" сообщали 7 ноября, что компания увеличит надбавки к окладам персонала ЗАЭС, который сохраняет верность Украине.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.
28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших контракт с российской компанией согласились под давлением захватчиков.