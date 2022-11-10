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"Энергоатом" приостановил договоры с работниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "Росатомом", но не уволил их

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28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС
28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС
Фото: Енергоатом / Facebook

НАЭК "Энергоатом" приостановила трудовые договоры с теми работниками Запорожской АЭС (ЗАЭС), которые подписали контракты с "Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС" (находится под управлением российской корпорации "Росатом").

Об этом 10 ноября в эфире "5 канала" сообщил глава НАЭК Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".

"На сегодня ограниченное количество людей подписали эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы приостанавливаем, не увольняем их, но приостанавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", – сказал Котин.

По его словам, персонал ЗАЭС в большинстве является проукраинским.

В "Энергоатоме" сообщали 7 ноября, что компания увеличит надбавки к окладам персонала ЗАЭС, который сохраняет верность Украине.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших контракт с российской компанией согласились под давлением захватчиков.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Энергоатом, Росатом, Запорожская АЭС, работа, сотрудничество, Петр Котин, ЗАЭС
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