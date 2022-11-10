"Энергоатом" приостановил договоры с работниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "Росатомом", но не уволил их

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС Фото: Енергоатом / Facebook

Об этом 10 ноября в эфире "5 канала" сообщил глава НАЭК Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".

"На сегодня ограниченное количество людей подписали эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы приостанавливаем, не увольняем их, но приостанавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", – сказал Котин.

По его словам, персонал ЗАЭС в большинстве является проукраинским.

В "Энергоатоме" сообщали 7 ноября, что компания увеличит надбавки к окладам персонала ЗАЭС, который сохраняет верность Украине.