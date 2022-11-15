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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ в ближайшие недели направит миссии на три действующие АЭС в Украине и в зону ЧАЭС – Гросси

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ЧАЭС посетит уже третья миссия МАГАТЭ с начала вторжения РФ
ЧАЭС посетит уже третья миссия МАГАТЭ с начала вторжения РФ
Фото: EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по запросу Украины в ближайшие недели отправит миссии по ядерной безопасности на три действующие атомные электростанции в Украине – Пивденноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую АЭС, – а также в Чернобыльскую зону.

Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, сообщили 14 ноября на сайте МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что, хотя мир сосредоточен на нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ не должно забывать и о других ядерных объектах, расположенных в стране, "которая находится в состоянии войны".

Предварительно, каждая миссия будет длиться около недели, но при необходимости за ними могут последовать другие, отметил Гросси.

Что касается ситуации на оккупированной россиянами ЗАЭС, то, по информации МАГАТЭ, шесть реакторов продолжают получать внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности, от единственной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. Четыре реактора остаются в режиме холодного останова, еще два – в режиме горячего останова, чтобы обеспечить паром станцию, а также отоплением жителей Энергодара.

Вместе с тем в МАГАТЭ обратили внимание на противоречия между украинским и российским персоналом, находящимся на станции после ее оккупации. Там подчеркнули, что украинский персонал выполняет свои жизненно важные задачи под постоянным давлением, а также сталкивается с противоречивыми инструкциями относительно того, как управлять станцией.

По информации МАГАТЭ, в последнее время в районе ЗАЭС было "относительно спокойно", уменьшились обстрелы на территории станции и в промышленной зоне вблизи города Энергодар.

"Однако наш опыт показывает, что это может измениться в любой момент и внезапно принять новый опасный оборот. Не время расслабляться. Я продолжаю мои решительные усилия по скорейшему согласованию и внедрению зоны ядерной безопасности вокруг АЭС. Это остается срочно необходимым", – убежден Гросси. 

В МАГАТЭ сообщили также, что 13 ноября на станцию прибыла колонна из 24 грузовиков из Запорожья с расходными материалами и запчастями, в том числе химическими реагентами, электродеталями и электрообогревателями на зиму.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялось несколько миссий МАГАТЭ: в марте на Пивденноукраинскую АЭС, в апреле и мае – начале июня на ЧАЭС после деоккупации зоны отчуждения, в сентябре на Хмельницкую АЭС и на ЗАЭСНа ЗАЭС остались сотрудники агентства.

В ноябре МАГАТЭ проверило несколько объектов в Украине после обвинений РФ в создании "грязной бомбы" и подтвердило отсутствие незаявленных ядерных материалов. Также агентство проинспектировало Харьковский физико-технический институт, который несколько раз обстреливали россияне.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, Энергодар, электростанция, Рафаэль Гросси, Пивденноукраинская АЭС, ЗАЭС
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