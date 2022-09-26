МАГАТЭ успешно провело инспекцию на Хмельницкой АЭС

Инспекция была проведена в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с договором о нераспространении ядерного оружия. Агентство приезжало с целью убедиться в отсутствии незаявленного ядерного материала.
Проверка была проведена инспекторами МАГАТЭ с участием инспектора Госатомрегулирования.
В Украине действуют четыре атомные электростанции, которые имеют в общей сложности 15 энергоблоков: Запорожская (временно оккупирована), Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
Инспекция МАГАТЭ ранее проводила проверку на Хмельницкой АЭС с 9-го по 11 сентября.