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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ проверило ядерный объект в Харькове, который обстреливали россияне

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Ревизия подтвердила отсутствие признаков радиоактивного выброса или переработки ядерного материала
Ревизия подтвердила отсутствие признаков радиоактивного выброса или переработки ядерного материала
Фото: kipt.kharkov.ua

Международное агентство по атомной энергии провело проверку соблюдения ядерной безопасности в Харьковском научно-исследовательском центре "Харьковский физико-технический институт", который был обстрелян российскими оккупантами. Об этом 11 ноября сообщает сайт организации.

По данным агентства, это первая его миссия в ХФТИ с начала вторжения России в Украину. Представители МАГАТЭ осмотрели и объект по обращению с радиоактивными отходами "РАДОН", также находящийся Харькове. 

Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что агентство получало информацию из Украины о значительном ущербе ядерному комплексу, но впервые смогло "своими глазами увидеть объект и сообщить миру о сложной ситуации на нем". При этом он подтвердил отсутствие каких-либо признаков радиоактивного выброса или переработки ядерного материала.

"Хотя уровни радиации были в норме, масштабы ущерба, нанесенного этому ядерному исследовательскому центру, впечатляют, и даже больше, чем ожидалось. Масштабы и интенсивность непрекращающихся нападений на ХФТИ нарушают все семь основных принципов ядерной безопасности", – сказал он.

Группа МАГАТЭ смогла проверить инвентарный список ядерного материала в ХФТИ и констатировала, что с прошлого года не произошло никаких изменений. Специалисты также проверили всю территорию объекта с помощью радиационного монитора и не выявили никаких источников радиации.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, специалисты которой участвовали в проверке, на сайте указала, что она плановая и не связана с российской фейковой кампанией о создании в Украине "грязной бомбы". 

"С 8-го по 10 ноября была успешно проведена инспекция Международным агентством по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Харьковской области интенсивные боевые действия шли с первого дня российского вторжения. По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.

До начала агрессии "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом, сообщили в ведомство. В день вторжения российской армии, 24 февраля, установку перевели "в глубокое подкритическое состояние", сообщала Госинспекция.

Научный центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы как минимум четыре раза – 6-го11-го26-го и 28 марта и 25 июня. Комплекс был полностью обесточен.

После одного из обстрелов на территории площадки "Источника нейтронов" обнаружили неразорвавшийся снаряд от РСЗО "Смерч".

Теги: Харьков, ядерное топливо, радиация, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, Госинспекция ядерного регулирования, Рафаэль Гросси
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