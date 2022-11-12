МАГАТЭ проверило ядерный объект в Харькове, который обстреливали россияне

По данным агентства, это первая его миссия в ХФТИ с начала вторжения России в Украину. Представители МАГАТЭ осмотрели и объект по обращению с радиоактивными отходами "РАДОН", также находящийся Харькове.
Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что агентство получало информацию из Украины о значительном ущербе ядерному комплексу, но впервые смогло "своими глазами увидеть объект и сообщить миру о сложной ситуации на нем". При этом он подтвердил отсутствие каких-либо признаков радиоактивного выброса или переработки ядерного материала.
"Хотя уровни радиации были в норме, масштабы ущерба, нанесенного этому ядерному исследовательскому центру, впечатляют, и даже больше, чем ожидалось. Масштабы и интенсивность непрекращающихся нападений на ХФТИ нарушают все семь основных принципов ядерной безопасности", – сказал он.
Группа МАГАТЭ смогла проверить инвентарный список ядерного материала в ХФТИ и констатировала, что с прошлого года не произошло никаких изменений. Специалисты также проверили всю территорию объекта с помощью радиационного монитора и не выявили никаких источников радиации.
IAEA carried out a joint safeguards & nuclear security expert mission to a * Kharkiv research facility, finding it heavily damaged by shelling—violating all 7 safety & security pillars. No indication of radiological release or nuclear material diversion. https://t.co/Ve2TTerfDO pic.twitter.com/kXs5wYpeug— IAEA - International Atomic Energy Agency * (@iaeaorg) November 11, 2022
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, специалисты которой участвовали в проверке, на сайте указала, что она плановая и не связана с российской фейковой кампанией о создании в Украине "грязной бомбы".
"С 8-го по 10 ноября была успешно проведена инспекция Международным агентством по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", – говорится в сообщении.
В Харьковской области интенсивные боевые действия шли с первого дня российского вторжения. По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.
До начала агрессии "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом, сообщили в ведомство. В день вторжения российской армии, 24 февраля, установку перевели "в глубокое подкритическое состояние", сообщала Госинспекция.
Научный центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы как минимум четыре раза – 6-го, 11-го, 26-го и 28 марта и 25 июня. Комплекс был полностью обесточен.
После одного из обстрелов на территории площадки "Источника нейтронов" обнаружили неразорвавшийся снаряд от РСЗО "Смерч".