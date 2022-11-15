Зеленский: В результате ракетных ударов России автоматика отключила несколько атомных блоков на двух станциях. Враг точно знал, что делает

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Около 10 млн украинцев – без света. Больше всего – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла... По всей стране проблемы со связью и Интернетом. В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях – это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает", – отметил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.
В результате попаданий ракет повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Офисе президента.