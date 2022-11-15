Зеленский: В результате ракетных ударов России автоматика отключила несколько атомных блоков на двух станциях. Враг точно знал, что делает

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Около 10 млн украинцев – без света. Больше всего – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла... По всей стране проблемы со связью и Интернетом. В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях – это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает", – отметил президент.

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