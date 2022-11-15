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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В результате ракетных ударов России автоматика отключила несколько атомных блоков на двух станциях. Враг точно знал, что делает

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Из-за ракетных обстрелов оккупантов 15 ноября, около 10 млн украинцев оставались без света, отметил Зеленский
Из-за ракетных обстрелов оккупантов 15 ноября, около 10 млн украинцев оставались без света, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

В результате массированных ракетных ударов российских оккупантов 15 ноября во многих городах и районах Украины снова начались аварийные отключения электричества.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Около 10 млн украинцев – без света. Больше всего – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла... По всей стране проблемы со связью и Интернетом. В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях – это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает", – отметил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1484005052103603/

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

В результате попаданий ракет повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, интернет, Украина, АЭС, Владимир Зеленский, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, президент, инфраструктура, обращение
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