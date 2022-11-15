ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Встаньте на сторону людей, а не военных преступников". Кулеба обратился к саммиту G20 после массированной ракетной атаки России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба призвал "Большую двадцатку" дать оценку ракетному удару, который РФ нанесла по Украине на фоне проведения саммита G20
Кулеба призвал "Большую двадцатку" дать оценку ракетному удару, который РФ нанесла по Украине на фоне проведения саммита G20
Фото: Dmytro Kuleba / Instagram

Российский террор можно остановить только силой украинского оружия и принципов. Об этом 15 ноября заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя массированную ракетную атаку российских оккупантов на украинские энергетические объекты во время проходящего в Индонезии саммита "Большой двадцатки".

"Российские ракеты прямо сейчас убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот что Россия готова сказать по вопросу о мирных переговорах. Хватит предлагать Украине принять российские ультиматумы!", – написал Кулеба.

Кулеба заявил, что Украина ждет от саммита G20  принципиальной реакции на массированный российский обстрел.

"Россия обстреливает мирные украинские города смертоносными ракетами. Страдают многоквартирные дома, объекты энергетической инфраструктуры. И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Встаньте на сторону людей, а не военных преступников", – призвал он.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетную атаку российских оккупантов 15 ноября, заверил, что враг своих целей не добьется.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "на мощную речь Зеленского на G20" у России нашелся только такой ответ – новый ракетный удар, но "в конце концов террористы всегда проигрывают".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ракетную атаку, устроенную Россией во время саммита G20, унижением для всех тех мировых лидеров, кто выступал за "диалог" со страной-агрессором.

Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжалась около пяти с половиной часов), сообщалось о массированном запуске ракет.

По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября. Сбито, по предварительным данным Воздушных сил Украины, 73 ракеты и 10 из 10 дронов-камикадзе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах.

Попадания в ходе ракетной атаки российских оккупантов  15 ноября, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, ХмельницкойРовенскойКировоградской, Волынской, ВинницкойДнепропетровскойЛьвовскойПолтавскойХарьковской областях.

Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, всего пострадало в результате ракетного удара 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака по инфраструктуре Украины датировалась 30–31 октября. По данным "Forbes Украина", тогда только 31 октября оккупанты выпустили по Украине ракет и дронов-камикадзе на $760 млн.

Теги: Россия, Украина, Большая двадцатка, Russia, Ukraine, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, саммит, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, инфраструктура, Андрей Ермак, Михаил Подоляк, Dmytro Kuleba, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
"Никто ведь всерьез не думает, что актер собирается приехать с творческими вечерами". Путинистка Канделаки встала на защиту Джима Керри, которому запретили въезд в Россию
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
"Шикарная", "Королева". 40-летняя Мейхер снялась в платье с прозрачными вставками на ягодицах
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет
"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет
Блогер-миллионница Стужук не вернется в Украину
Блогер-миллионница Стужук не вернется в Украину
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг
На частном самолете в компании молодежи. Деми Мур отпраздновала 60-летие громкой вечеринкой
На частном самолете в компании молодежи. Деми Мур отпраздновала 60-летие громкой вечеринкой
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (107892)
2
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (87624)
3
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (72808)
4
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (61581)
5
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (57701)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (52181)
7
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (47349)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (42062)
 
 
 
 