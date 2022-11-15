"Встаньте на сторону людей, а не военных преступников". Кулеба обратился к саммиту G20 после массированной ракетной атаки России

Кулеба призвал "Большую двадцатку" дать оценку ракетному удару, который РФ нанесла по Украине на фоне проведения саммита G20 Фото: Dmytro Kuleba / Instagram

"Российские ракеты прямо сейчас убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот что Россия готова сказать по вопросу о мирных переговорах. Хватит предлагать Украине принять российские ультиматумы!", – написал Кулеба.

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Кулеба заявил, что Украина ждет от саммита G20 принципиальной реакции на массированный российский обстрел.

"Россия обстреливает мирные украинские города смертоносными ракетами. Страдают многоквартирные дома, объекты энергетической инфраструктуры. И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Встаньте на сторону людей, а не военных преступников", – призвал он.

Russia is hitting peaceful Ukrainian cities with deadly missiles. Apartment buildings, energy infrastructure facilities are being hit. Looking forward to a principled reaction of @g20org summit. And please avoid “calling on both sides”. Take the side of people, not war criminals. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетную атаку российских оккупантов 15 ноября, заверил, что враг своих целей не добьется.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "на мощную речь Зеленского на G20" у России нашелся только такой ответ – новый ракетный удар, но "в конце концов террористы всегда проигрывают".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ракетную атаку, устроенную Россией во время саммита G20, унижением для всех тех мировых лидеров, кто выступал за "диалог" со страной-агрессором.

Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжалась около пяти с половиной часов), сообщалось о массированном запуске ракет.

По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября. Сбито, по предварительным данным Воздушных сил Украины, 73 ракеты и 10 из 10 дронов-камикадзе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах.

Попадания в ходе ракетной атаки российских оккупантов 15 ноября, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях.

Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, всего пострадало в результате ракетного удара 15 объектов энергетической инфраструктуры.