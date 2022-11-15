В Кривом Роге три ракеты оккупантов разрушили объект энергоинфраструктуры. Идет борьба с масштабным пожаром, под землей из-за обесточивания остаются шахтеры – Вилкул

В Кривом Роге продолжается спасательная операция в шахте, почти всех работников уже вывели на поверхность, сообщил Вилкул Фото: Олександр Вілкул / Telegram

"Спасатели борются с масштабным пожаром (это зарево, которое видит часть Кривого Рога)", – пояснил Вилкул.

По его словам, без света остаются несколько районов города, идет переключение на другие линии, где это возможно. В части Терновского района остановлены котельные из-за отсутствия электричества. В городе не работает несколько троллейбусных маршрутов.

"Ситуация очень сложная, работают все аварийные, коммунальные и спасательные службы. Сохраняем спокойствие, мы знаем что делать", – заверил он.

Также есть проблемы с водоснабжением, подчеркнул Вилкул. Он пояснил, что несколько насосных станций запущены при помощи генераторов, и, вероятно, давление воды в ряде районов будет слабым. . Особенно в районе 129 квартала, Мусоргского, 20-го партсъезда. Реалистично

"Будут места, где воду реально подать до второго-третьего этажа. Просьба – верхние этажи набирают на нижних", – предложил глава городской военной администрации.

Вилкул рассказал, что под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров.

"Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек. Реально нужно несколько часов", – пояснил он.

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