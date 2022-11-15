В Кривом Роге три ракеты оккупантов разрушили объект энергоинфраструктуры. Идет борьба с масштабным пожаром, под землей из-за обесточивания остаются шахтеры – Вилкул

"Спасатели борются с масштабным пожаром (это зарево, которое видит часть Кривого Рога)", – пояснил Вилкул.
По его словам, без света остаются несколько районов города, идет переключение на другие линии, где это возможно. В части Терновского района остановлены котельные из-за отсутствия электричества. В городе не работает несколько троллейбусных маршрутов.
"Ситуация очень сложная, работают все аварийные, коммунальные и спасательные службы. Сохраняем спокойствие, мы знаем что делать", – заверил он.
Также есть проблемы с водоснабжением, подчеркнул Вилкул. Он пояснил, что несколько насосных станций запущены при помощи генераторов, и, вероятно, давление воды в ряде районов будет слабым. . Особенно в районе 129 квартала, Мусоргского, 20-го партсъезда. Реалистично
"Будут места, где воду реально подать до второго-третьего этажа. Просьба – верхние этажи набирают на нижних", – предложил глава городской военной администрации.
Вилкул рассказал, что под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров.
"Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек. Реально нужно несколько часов", – пояснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжалась около пяти с половиной часов), сообщалось о массированном запуске ракет. По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября. Сбито, по предварительным данным Воздушных сил Украины, 73 ракеты и 10 из 10 дронов-камикадзе.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах.
Попадания в ходе ракетной атаки российских оккупантов 15 ноября, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака по инфраструктуре Украины датировалась 30–31 октября. По данным "Forbes Украина", тогда только 31 октября оккупанты выпустили по Украине ракет и дронов-камикадзе на $760 млн.