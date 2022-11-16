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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: России говорят о мире, а она – ракеты в ответ. Ей – 10 пунктов, чтобы закончить войну, а она – по 10 ракет на каждый пункт о мире

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Россия говорит миру, что хочет продолжать войну, отметил Зеленский
Россия говорит миру, что хочет продолжать войну, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска 15 ноября, когда в Индонезии проходит саммит "Большой двадцатки", нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, поразив энергосистему, предприятия, жилые дома.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

"Когда это произошло? Сразу, как в Индонезии завершился первый день саммита "Двадцатки" и наиболее заметные заявления прозвучали, основные встречи состоялись, – отметил Зеленский. – России говорят о мире, а она – ракеты в ответ. Ей говорят о глобальных кризисах, которые Россия же и вызвала, а она – иранские дроны в ответ. Ей – 10 пунктов, чтобы закончить войну, а она – по 10 ракет на каждый пункт о мире".

Зеленский рассказал, что утром в ходе выступления в режиме онлайн на саммите представил предложения Украины, "как восстановить мир и международный порядок".

"Мир услышал Украину. Участники G19 делали свои заявления... А потом в Москве решили, что могут снова попытаться террором достичь того, чего девятый месяц не могут и не смогут достичь… Вот это ответ от России – для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, говоривших о том, что войну нужно заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь за миром", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1484005052103603/

Контекст:

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: Россия, Украина, Индонезия, переговоры, кризис, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, саммит G20, встреча, обращение, российские оккупанты
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