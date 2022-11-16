Зеленский: России говорят о мире, а она – ракеты в ответ. Ей – 10 пунктов, чтобы закончить войну, а она – по 10 ракет на каждый пункт о мире

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

"Когда это произошло? Сразу, как в Индонезии завершился первый день саммита "Двадцатки" и наиболее заметные заявления прозвучали, основные встречи состоялись, – отметил Зеленский. – России говорят о мире, а она – ракеты в ответ. Ей говорят о глобальных кризисах, которые Россия же и вызвала, а она – иранские дроны в ответ. Ей – 10 пунктов, чтобы закончить войну, а она – по 10 ракет на каждый пункт о мире".

Зеленский рассказал, что утром в ходе выступления в режиме онлайн на саммите представил предложения Украины, "как восстановить мир и международный порядок".

"Мир услышал Украину. Участники G19 делали свои заявления... А потом в Москве решили, что могут снова попытаться террором достичь того, чего девятый месяц не могут и не смогут достичь… Вот это ответ от России – для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, говоривших о том, что войну нужно заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь за миром", – резюмировал президент.