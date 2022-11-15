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Зеленский: Российских ракетный удар по Польше – удар по коллективной безопасности. Нужно действовать

Зеленский: Российских ракетный удар по Польше – удар по коллективной безопасности. Нужно действовать / ГОРДОН

Фото: president.gov.ua

Удар российских ракет по территории члена НАТО – Польши является ударом по коллективной безопасности.

Об этом 15 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали... Террор не ограничивается нашими государственными границами. Уже распространяется на территорию Молдовы, а сегодня российские ракеты ударили по Польше, по территории дружественного нам государства, погибли люди… Сколько раз Украина говорила, что нашей страной государство-террорист не ограничится. Польша, государства Балтии – это вопрос времени, когда российский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста", – сказал президент.

По словам Зеленского, чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем "больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты".

"Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – отметил президент.

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