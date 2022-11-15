Минобороны РФ объявило "провокацией с целью эскалации" информацию о взрыве российской ракеты в Польше

Заявление оккупантов последовало в ответ на сообщения из Польши о взрыве на ее территории российской ракеты, в результате чего погибли два мирных жителя.
Российское минобороны назвало это "намеренной провокацией в целях эскалации обстановки".
"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", – утверждает ведомство из РФ.
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам. Известно об одном погибшем в Киеве и одном раненом во Львове.
Атаки также были по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбили средства ПВО.