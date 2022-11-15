Минобороны РФ объявило "провокацией с целью эскалации" информацию о взрыве российской ракеты в Польше

В России опровергают свою причастность к инциденту в Польше Фото: pixabay.com

Заявление оккупантов последовало в ответ на сообщения из Польши о взрыве на ее территории российской ракеты, в результате чего погибли два мирных жителя.

Российское минобороны назвало это "намеренной провокацией в целях эскалации обстановки".

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", – утверждает ведомство из РФ.