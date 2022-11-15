В Кривом Роге погасили пожар и вывели из-под земли шахтеров после российской ракетной атаки – Вилкул

В Кривом Роге из шахт вывели работников, оставшихся в обесточенных забоях после взрывов российских ракет Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Глава ГВА отметил, что в результате удара оккупантов по-прежнему без электричества остаются около 50 тыс. абонентов в Кривом Роге.

Кроме того, Вилкул подчеркнул, что продолжавшаяся около четырех часов спасательная операция по выводу шахтеров, оставшихся после российской атаки в обесточенных шахтах, успешно завершена – все 566 работников вышли на поверхность.

После ракетной атаки российских войск Вилкул сообщал, что украинская ПВО сбила две ракеты в районе Кривого Рога, но еще три ракеты практически уничтожили объект энергетической инфраструктуры, где возник сильный пожар. Часть города осталась без электричества. Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров, чтобы вывести их на поверхность, начали спасательную операцию.