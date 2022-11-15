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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кривом Роге погасили пожар и вывели из-под земли шахтеров после российской ракетной атаки – Вилкул

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В Кривом Роге из шахт вывели работников, оставшихся в обесточенных забоях после взрывов российских ракет
В Кривом Роге из шахт вывели работников, оставшихся в обесточенных забоях после взрывов российских ракет
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Кривом Роге Днепропетровской области ликвидирован пожар на объекте энергоинфраструктуры, который был атакован российскими ракетами во время массированного удара 15 ноября. Об этом в Telegram сообщил глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Глава ГВА отметил, что в результате удара оккупантов по-прежнему без электричества остаются около 50 тыс. абонентов в Кривом Роге.

Кроме того, Вилкул подчеркнул, что продолжавшаяся около четырех часов спасательная операция по выводу шахтеров, оставшихся после российской атаки в обесточенных шахтах, успешно завершена – все 566 работников вышли на поверхность.

После ракетной атаки российских войск Вилкул сообщал, что украинская ПВО сбила две ракеты в районе Кривого Рога, но еще три ракеты практически уничтожили объект энергетической инфраструктуры, где возник сильный пожар. Часть города осталась без электричества. Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров, чтобы вывести их на поверхность, начали спасательную операцию.

Контекст:

Взрывы в Кривом Роге прогремели в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. Около 14.40 по всей территории Украины (за исключением оккупированного Крыма) была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 18.00.

По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Теги: Украина, Александр Вилкул, пожар, взрыв, ГСЧС, энергетика, электричество, Днепропетровская область, ПВО, шахтеры, спасатели, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, инфраструктура, российские оккупанты
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