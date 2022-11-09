"Не берем в руки блестящие цилиндрики". Вилкул сообщил об обстреле Криворожского района кассетными боеприпасами из "Смерчей" или "Торнадо"

"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки, радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно, "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеивание кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, ухаживаем за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики!" – предупредил Вилкул.

Он призвал жителей региона, у которых есть любая информация о прилетах, звонить по экстренным номерам 101, 102 и 1520