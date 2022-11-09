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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не берем в руки блестящие цилиндрики". Вилкул сообщил об обстреле Криворожского района кассетными боеприпасами из "Смерчей" или "Торнадо"

Село под Кривым Рогом могли обстрелять из российской РСЗО "Смерч", заявил Вилкул
Село под Кривым Рогом могли обстрелять из российской РСЗО "Смерч", заявил Вилкул
Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org (иллюстративное фото)

Российские оккупанты, вероятно, обстреляли село Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области из дальнобойных реактивных систем залпового огня кассетными боеприпасами. Об этом 9 ноября в Telegram сообщил начальник городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки, радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно, "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеивание кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, ухаживаем за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики!" – предупредил Вилкул.

Он призвал жителей региона, у которых есть любая информация о прилетах, звонить по экстренным номерам 101, 102 и 1520

Контекст:

Российские войска регулярно обстреливают Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области. В сентябре оккупанты усилили и ракетные обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59. 27 сентября идентичную ракету, выпущенную по кривому Рогу, удалось сбить.

28 сентября украинские силы ПВО сбили в Днепропетровской и Запорожской областях четыре из пяти вражеских ракет Х-59, в том числе одну – над Криворожским районом.

До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по  городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.

В октябре оккупанты начали атаковать объекты инфраструктуры Кривого Рога дронами-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, взрыв, Кривой Рог, оккупация, Днепропетровская область, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, РСЗО Смерч, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, население, российские оккупанты, деоккупация
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