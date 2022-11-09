"Не берем в руки блестящие цилиндрики". Вилкул сообщил об обстреле Криворожского района кассетными боеприпасами из "Смерчей" или "Торнадо"

"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки, радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно, "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеивание кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, ухаживаем за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики!" – предупредил Вилкул.
Он призвал жителей региона, у которых есть любая информация о прилетах, звонить по экстренным номерам 101, 102 и 1520
Российские войска регулярно обстреливают Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области. В сентябре оккупанты усилили и ракетные обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59. 27 сентября идентичную ракету, выпущенную по кривому Рогу, удалось сбить.
28 сентября украинские силы ПВО сбили в Днепропетровской и Запорожской областях четыре из пяти вражеских ракет Х-59, в том числе одну – над Криворожским районом.
До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.
В октябре оккупанты начали атаковать объекты инфраструктуры Кривого Рога дронами-камикадзе.