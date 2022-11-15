В Польше вблизи границы с Украиной произошел взрыв. По данным СМИ, из-за падения ракет

Инцидент произошел в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства на территории зерносушилки.

По данным издания, взрывом уничтожен трактор, есть повреждения инфраструктуры. По неофициальной информации, на месте взрыва образовалась воронка.

Официальной информации о происшествии пока нет. Люблинский воевода Лех Справка сказал изданию, что он только едет на место происшествия.

Переводов находится в 5 км от границы с Украиной.

По информации Radio ZET, на территории села упало две ракеты, которые сбились с курса.

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