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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области в результате ракетного удара оккупантов поврежден объект критической инфраструктуры – Офис генпрокурора

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Оккупанты 15 ноября атаковали ракетами Киевскую область
Оккупанты 15 ноября атаковали ракетами Киевскую область
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов 15 ноября в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 15 ноября 2022 года вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры на территории одной из общин Киевской области. На территории нескольких районов области повреждены жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей, – говорится в сообщении. – На месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие очередное преступление РФ".

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Прилеты российских ракет зафиксировали в полиции Киевской области. Так, в одном из районов вражеская ракета попала в здание мирных жителей, в другом – были повреждены 10 домов, в обоих случаях люди не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

В результате попаданий ракет повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, Киевская область, следствие, правоохранители, преступление, война России против Украины, ракеты, уголовное производство, инфраструктура, Офис генпрокурора
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