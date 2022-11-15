В Киевской области в результате ракетного удара оккупантов поврежден объект критической инфраструктуры – Офис генпрокурора

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 15 ноября 2022 года вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры на территории одной из общин Киевской области. На территории нескольких районов области повреждены жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей, – говорится в сообщении. – На месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие очередное преступление РФ".

Прилеты российских ракет зафиксировали в полиции Киевской области. Так, в одном из районов вражеская ракета попала в здание мирных жителей, в другом – были повреждены 10 домов, в обоих случаях люди не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)