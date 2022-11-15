ПВО сбила 18 российских ракет из 21 в районе Киева – КГВА

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, его цитирует Telegram КГВА.

"Я благодарю наши силы противовоздушной обороны (ПВО)! Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21. Спасибо защитникам нашего неба!" – отметил Попко.

Российские оккупанты, по предварительным данным, выпустили по территории Украины более 90 ракет, из них 73 было сбито силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

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