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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила 18 российских ракет из 21 в районе Киева – КГВА

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Попко выразил благодарность силам ПВО за защиту неба Киева
Попко выразил благодарность силам ПВО за защиту неба Киева
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Украинские военные 15 ноября в районе Киева сбили 18 ракет российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, его цитирует Telegram КГВА.

"Я благодарю наши силы противовоздушной обороны (ПВО)! Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21. Спасибо защитникам нашего неба!" – отметил Попко.

Российские оккупанты, по предварительным данным, выпустили по территории Украины более 90 ракет, из них 73 было сбито силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. Под ударом оказался, в частности, Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем.

Как указали в ГСЧС, в результате ракетной атаки оккупантов на столицу обломки российских ракет попали в два жилых дома в Печерском районе. Также осколки упали на заброшенные дома в Оболонском районе Киева.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сергей Попко, российские оккупанты
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