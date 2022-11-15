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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 15 ноября нанесли три удара по Ровенской области, благодаря ПВО достигла цели одна ракета – ОВА

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Оккупанты повторно атаковали объект энергетической инфраструктуры в Ровенской области, отметил Коваль
Оккупанты повторно атаковали объект энергетической инфраструктуры в Ровенской области, отметил Коваль
Фото: Віталій Коваль / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска днем 15 ноября нанесли 15-й с начала войны ракетный удар по территории Ровенской области.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Имели три ракетных удара по Ровенской области, благодаря работе ПВО только одна ракета достигла цели. Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры. Кстати, ранее атакованный… врагом. Имеем [масштабные] разрушения", – сказал руководитель ОВА.

По словам Коваля, в результате попадания более 90 тыс. абонентов в Ровно, Ровенском и Дубенском районах отключены от энергопитания.

О попадании ракеты оккупантов по объекту критической инфраструктуры Ровно сообщал мэр города Александр Третьяк. Коваль отмечал, что жертв нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

В результате попаданий ракет повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, Ровенская область, ПВО, электроэнергия, отключение света, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, Ровенская ОГА, Виталий Коваль
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