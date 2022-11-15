Оккупанты 15 ноября нанесли три удара по Ровенской области, благодаря ПВО достигла цели одна ракета – ОВА

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Имели три ракетных удара по Ровенской области, благодаря работе ПВО только одна ракета достигла цели. Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры. Кстати, ранее атакованный… врагом. Имеем [масштабные] разрушения", – сказал руководитель ОВА.

По словам Коваля, в результате попадания более 90 тыс. абонентов в Ровно, Ровенском и Дубенском районах отключены от энергопитания.

О попадании ракеты оккупантов по объекту критической инфраструктуры Ровно сообщал мэр города Александр Третьяк. Коваль отмечал, что жертв нет.

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