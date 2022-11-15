Оккупанты 15 ноября нанесли три удара по Ровенской области, благодаря ПВО достигла цели одна ракета – ОВА

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.
"Имели три ракетных удара по Ровенской области, благодаря работе ПВО только одна ракета достигла цели. Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры. Кстати, ранее атакованный… врагом. Имеем [масштабные] разрушения", – сказал руководитель ОВА.
По словам Коваля, в результате попадания более 90 тыс. абонентов в Ровно, Ровенском и Дубенском районах отключены от энергопитания.
О попадании ракеты оккупантов по объекту критической инфраструктуры Ровно сообщал мэр города Александр Третьяк. Коваль отмечал, что жертв нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты выпустили более 90 ракет, из них 73 были сбиты силами ПВО, проинформировали Воздушные силы ВСУ.
В результате попаданий ракет повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Офисе президента.