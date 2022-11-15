"Эти атаки не сломят волю Украины. Мы будем с Украиной сколько потребуется". Блинкен прокомментировал ракетный удар российских оккупантов

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня снова продемонстрировал лидерство, ясно дав понять, что готов к дипломатическим действиям, направленным на справедливое завершение войны, начатой Россией. Ответом России стала новая волна ракет. Эти атаки не сломят волю Украины – мы [США] будем с Украиной столько, сколько потребуется", – написал Блинкен.

.@ZelenskyyUA demonstrated leadership again today by making clear he is prepared for diplomacy toward a just end to the war Russia started. Russia's response was another wave of missiles. These attacks will not break Ukraine’s will—we will be with Ukraine for as long as it takes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетную атаку российских оккупантов 15 ноября, заверил, что враг своих целей не добьется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает принципиальной оценки российского ракетного обстрела от саммита G20.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "на мощную речь Зеленского на G20" у России нашелся только такой ответ – новый ракетный удар, но "в конце концов террористы всегда проигрывают".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ракетную атаку, устроенную Россией во время саммита G20, унижением для всех тех мировых лидеров, кто выступал за "диалог" со страной-агрессором.

Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжалась около пяти с половиной часов), сообщалось о массированном запуске ракет.

По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября. Сбито, по предварительным данным Воздушных сил Украины, 73 ракеты и 10 из 10 дронов-камикадзе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах.

Попадания в ходе ракетной атаки российских оккупантов 15 ноября, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях.

Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, всего пострадало в результате ракетного удара 15 объектов энергетической инфраструктуры.