США проверяют информацию об инциденте в Польше. Неофициально в Вашингтоне подтвердили, что упавшие ракеты были российскими

"Мы знаем о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты поразили территорию Польши недалеко от границы с Украиной", – сказал Райдер.
При этом он подчеркнул, что пока США не располагают информацией, подтверждающей эти сообщения.
Pentagon press secretary Pat Ryder said the DOD is aware of press reports of a Russian strike in Poland that killed 2 people, but did not provide any additional information about the attack pic.twitter.com/4Lh3VSAIBS— NowThis (@nowthisnews) November 15, 2022
Отвечая на уточняющие вопросы, Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но США ждут дополнительной информации, сообщил телеканал CNN.
"Когда дело доходит до защиты сил, мы всегда очень серьезно относимся к безопасности наших войск, где бы они ни несли службу", – сказал он.
Неназванный высокопоставленный представитель американской разведки в комментарии Associated Press подтвердил, что на территории Польши упало две российские ракеты. Агентство отметило, что это был первый случай за время войны России против Украины, когда "российское оружие обрушилось на страну НАТО".
Польша является членом НАТО с 1999 года. В статье 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.
Около 15.40 по местному времени (16.40 по Киеву) 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил PAP, что заседание было созвано после консультаций с президентом из-за "кризисной ситуации".
Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. Около 14.40 по всей территории Украины (за исключением оккупированного Крыма) была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 18.00.
По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны. При этом в ряде регионов были попадания. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Эта была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.
Люблинское воеводство граничит с Волынской областью Украины. Оккупанты сегодня обстреливали этот регион – они нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Ковельском районе.