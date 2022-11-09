В Молдове открыли уголовное дело по фактам пересечения российскими ракетами воздушного пространства

Речь идет о случае 10 октября, когда три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы, а также о случае 31 октября, когда обломки сбитой ракеты упали в селе Наславча.

Инцидент 10 октября квалифицирован как нарушение правил полетов в воздушном пространстве Молдовы без предварительного разрешения, а 31 октября – как доставка, размещение, приведение в действие или детонация взрывного или другого устройства, обладающего смертоносным действием.

В прокуратуре отметили, что запросят дополнительную информацию у стран, воздушное пространство которых пересекли эти ракеты.