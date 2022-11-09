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В Молдове открыли уголовное дело по фактам пересечения российскими ракетами воздушного пространства

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10 октября три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы
10 октября три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы
Фото: EPA

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы 9 ноября открыла уголовное дело по фактам нарушения российским ракетами воздушного пространства страны. Об этом сообщило издание Newsmaker.

Речь идет о случае 10 октября, когда три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы, а также о случае 31 октября, когда обломки сбитой ракеты упали в селе Наславча.

Инцидент 10 октября квалифицирован как нарушение правил полетов в воздушном пространстве Молдовы без предварительного разрешения, а 31 октября – как доставка, размещение, приведение в действие или детонация взрывного или другого устройства, обладающего смертоносным действием.

В прокуратуре отметили, что запросят дополнительную информацию у стран, воздушное пространство которых пересекли эти ракеты.

Контекст:

В минобороны Молдовы заявили 31 октября, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики. "Осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – отметили в оборонном ведомстве. В молдавском минобороны добавили, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.

В Воздушных силах ВСУ допустили, что осколки сбитой российской ракеты могли упасть в Молдове, отметив, что она летела над территорией Украины. Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Россия использует воздушное пространство суверенного государства Молдова для террористических атак по Украине.

После инцидента Молдова объявила персоной нон грата российского дипломата.

31 октября в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Молдова, прокуратура, война России против Украины, ракеты, уголовное дело
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