Зеленский обсудил с Санду энергетические вопросы и падение российской ракеты на территорию Молдовы

"Обсудили с президентом Молдовы текущие энергетические вызовы и вызовы в области безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", – написал президент.

Обговорили з Президенткою Молдови @sandumaiamd поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022

Санду сообщила, что обсудила с Зеленским ситуацию в области безопасности в регионе, в том числе недавние российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые нарушили безопасность Молдовы.

"Мы также обсудили энергетические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и способы их преодоления", – написала она в Twitter.

Had a * call w/ * President @ZelenskyyUa. Discussed the security developments in the region, including the recent Russian missile attacks on the * energy infrastructure that also breached #Moldova’s security.We also talked about the energy challenges we face & ways to overcome them. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 3, 2022