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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Санду энергетические вопросы и падение российской ракеты на территорию Молдовы

Санду и Зеленский провели телефонный разговор 3 ноября
Санду и Зеленский провели телефонный разговор 3 ноября
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом он написал в Twitter.

"Обсудили с президентом Молдовы текущие энергетические вызовы и вызовы в области безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", – написал президент.

Санду сообщила, что обсудила с Зеленским ситуацию в области безопасности в регионе, в том числе недавние российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые нарушили безопасность Молдовы.

"Мы также обсудили энергетические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и способы их преодоления", – написала она в Twitter.

Контекст:

В МВД Молдовы сообщили 31 октября, что на севере страны, в районе северной окраины населенного пункта Наславча, упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

В минобороны Молдовы заявили 31 октября, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики. "Осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – отметили в оборонном ведомстве. В молдавском минобороны добавили, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.

В Воздушных силах ВСУ допустили, что осколки сбитой российской ракеты могли упасть в Молдове, отметив, что она летела над территорией Украины. Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Россия использует воздушное пространство суверенного государства Молдова для террористических атак по Украине.

После инцидента Молдова объявила персоной нон грата российского дипломата.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Молдова, энергетика, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, Майя Санду
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