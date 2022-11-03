Зеленский обсудил с Санду энергетические вопросы и падение российской ракеты на территорию Молдовы

"Обсудили с президентом Молдовы текущие энергетические вызовы и вызовы в области безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", – написал президент.
Обговорили з Президенткою Молдови @sandumaiamd поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022
Санду сообщила, что обсудила с Зеленским ситуацию в области безопасности в регионе, в том числе недавние российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые нарушили безопасность Молдовы.
"Мы также обсудили энергетические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и способы их преодоления", – написала она в Twitter.
Had a * call w/ * President @ZelenskyyUa. Discussed the security developments in the region, including the recent Russian missile attacks on the * energy infrastructure that also breached #Moldova’s security.We also talked about the energy challenges we face & ways to overcome them.— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 3, 2022
В МВД Молдовы сообщили 31 октября, что на севере страны, в районе северной окраины населенного пункта Наславча, упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.
В минобороны Молдовы заявили 31 октября, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики. "Осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности", – отметили в оборонном ведомстве. В молдавском минобороны добавили, что на место падения российской ракеты отправились инженеры национальной армии.
В Воздушных силах ВСУ допустили, что осколки сбитой российской ракеты могли упасть в Молдове, отметив, что она летела над территорией Украины. Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Россия использует воздушное пространство суверенного государства Молдова для террористических атак по Украине.
После инцидента Молдова объявила персоной нон грата российского дипломата.