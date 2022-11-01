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В приложении "Укрзалізниці" украинцы теперь могут купить билеты на международные рейсы

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В приложении "Укрзалізниці" теперь доступны билеты в Польшу и Молдову
В приложении "Укрзалізниці" теперь доступны билеты в Польшу и Молдову
Фото: EPA

"Укрзалізниця" выпустила очередное обновление собственного приложения. Об этом 1 ноября компания заявила в Telegram.

В частности, в приложении "Укрзалізниці" теперь можно купить билеты на международные рейсы.

"С сегодняшнего дня в приложении доступны билеты в Польшу (билеты на рейсы на Хелм, Перемышль и Варшаву можно приобрести уже сейчас) и Молдову (поезд №351/352 Киев – Кишинев, анонсированный нами на прошлой неделе во время презентации новых графиков и маршрутов железной дороги на 2023 год, уже доступен)", – говорится в сообщении.

Также компания доработала подробную информацию о маршруте поезда – пассажир будет видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.

Теги: Киев, Украина, Молдова, Польша, Укрзалізниця, маршрут, Варшава, Кишинев, поезда, украинцы, Перемышль, приложение, дороги, билеты, поезд, обновление
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