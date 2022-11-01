В приложении "Укрзалізниці" украинцы теперь могут купить билеты на международные рейсы

В приложении "Укрзалізниці" теперь доступны билеты в Польшу и Молдову Фото: EPA

В частности, в приложении "Укрзалізниці" теперь можно купить билеты на международные рейсы.

"С сегодняшнего дня в приложении доступны билеты в Польшу (билеты на рейсы на Хелм, Перемышль и Варшаву можно приобрести уже сейчас) и Молдову (поезд №351/352 Киев – Кишинев, анонсированный нами на прошлой неделе во время презентации новых графиков и маршрутов железной дороги на 2023 год, уже доступен)", – говорится в сообщении.

Также компания доработала подробную информацию о маршруте поезда – пассажир будет видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.