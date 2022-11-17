ГОРДОН
 
 
МИР

Канада ввела санкции против разработчиков и производителей иранских дронов-камикадзе Shahed

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Производители беспилотников Shahed попали под канадские санкции
Производители беспилотников Shahed попали под канадские санкции
Фото: mil.in.ua

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении дополнительных санкций против шести физических и двух юридических лиц из Ирана из-за нарушения прав человека и дестабилизации мира и безопасности. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба правительства Канады.

Отмечается, что это пятый пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима в этом году в соответствии с Положением о специальных экономических мерах

Дополнительные санкции, подчеркнули в правительстве Канады, направлены против иранских чиновников, причастных к "грубым и систематическим нарушениям прав человека в Иране, в частности жестоких репрессий против протестующих, а также злонамеренной деятельности режима за рубежом".

В санкционный список попала исследовательская фирма Shahed Aviation Industries, связанная с аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Она участвует в производстве иранских беспилотных летательных аппаратов серии Shahed, в частности Shahed-136, которые используются Россией для атак на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

Еще одна иранская компания, попавшая под санкции Канады, Qods Aviation Industries, также разрабатывает боевые беспилотники, используемые вооруженными силами Ирана и террористическими организациями, а также БПЛА, экспортируемые в Россию для применения во время незаконного вторжения России в Украину.

Под ограничения попали Сейед Яхья Сафави, главный советник верховного лидера Ирана по военным вопросам и бывший главнокомандующий КСИР; бригадные генералы КСИР Сейед Ходжатолла Курейши и Саид Агаджани, а также Али Азади, командующий силами охраны правопорядка в иранской провинции Курдистан.

Санкции предусматривают запрет вести деятельность с подсанкционными физическими и юридическими лицами и замораживают любые их активы в Канаде. Физические лица, включенные в перечень в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, также не могут въехать в Канаду.

15 ноября санкции против фирм, занимающихся производством или поставками в Россию иранских беспилотников, которыми РФ атакует Украину, ввело также Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В частности, ограничения в США введены против Исследовательского центра Shahed Aviation Industries и базирующихся в ОАЭ авиатранспортных  компаний Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Санкции также введены против Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, которые, по информации минфина США, обеспечивали ЧВК "Вагнер" иранскими беспилотниками.

 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат сообщал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мелли. Он заявил, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Британское издание Sky News 8 ноября сообщало, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине

Теги: Россия, США, Украина, Иран, оружие, Канада, протесты, права человека, правительство, Тегеран, беспилотники, санкции против Ирана, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, активы, ракета, Мелани Жоли, компании, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио
  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона
  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона
"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком
"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото
Дорофеева рассказала, кто станет особенным гостем на ее концерте в Киеве
Дорофеева рассказала, кто станет особенным гостем на ее концерте в Киеве
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина
Тыквенная каша. Рецепт от эксперта
Тыквенная каша. Рецепт от эксперта
"Пойдет, конечно". Харатьян заявил, что отправит своего 24-летнего сына на войну против Украины
"Пойдет, конечно". Харатьян заявил, что отправит своего 24-летнего сына на войну против Украины
Автор фразы "Доброго вечора, ми з України" выпустил сувенирные марки
Автор фразы "Доброго вечора, ми з України" выпустил сувенирные марки
Самый молодой премьер-министр Финляндии крупным планом показала свое лицо
Самый молодой премьер-министр Финляндии крупным планом показала свое лицо
Россияне останутся без "Гарри Поттера" и "Хоббита"
Россияне останутся без "Гарри Поттера" и "Хоббита"
"Какая красивая! А брови с ума сойти можно!" Жена Тищенко показала кадры из профессиональной фотосессии
"Какая красивая! А брови – с ума сойти можно!" Жена Тищенко показала кадры из профессиональной фотосессии
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (211150)
2
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (197248)
3
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (140624)
4
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (127345)
5
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (118358)
6
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (117104)
7
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (89220)
8
32-летняя Дорофеева показала живот (83811)
 
 
 
 