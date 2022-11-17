Канада ввела санкции против разработчиков и производителей иранских дронов-камикадзе Shahed

Отмечается, что это пятый пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима в этом году в соответствии с Положением о специальных экономических мерах
Дополнительные санкции, подчеркнули в правительстве Канады, направлены против иранских чиновников, причастных к "грубым и систематическим нарушениям прав человека в Иране, в частности жестоких репрессий против протестующих, а также злонамеренной деятельности режима за рубежом".
В санкционный список попала исследовательская фирма Shahed Aviation Industries, связанная с аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Она участвует в производстве иранских беспилотных летательных аппаратов серии Shahed, в частности Shahed-136, которые используются Россией для атак на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в Украине.
Еще одна иранская компания, попавшая под санкции Канады, Qods Aviation Industries, также разрабатывает боевые беспилотники, используемые вооруженными силами Ирана и террористическими организациями, а также БПЛА, экспортируемые в Россию для применения во время незаконного вторжения России в Украину.
Под ограничения попали Сейед Яхья Сафави, главный советник верховного лидера Ирана по военным вопросам и бывший главнокомандующий КСИР; бригадные генералы КСИР Сейед Ходжатолла Курейши и Саид Агаджани, а также Али Азади, командующий силами охраны правопорядка в иранской провинции Курдистан.
Санкции предусматривают запрет вести деятельность с подсанкционными физическими и юридическими лицами и замораживают любые их активы в Канаде. Физические лица, включенные в перечень в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, также не могут въехать в Канаду.
15 ноября санкции против фирм, занимающихся производством или поставками в Россию иранских беспилотников, которыми РФ атакует Украину, ввело также Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
В частности, ограничения в США введены против Исследовательского центра Shahed Aviation Industries и базирующихся в ОАЭ авиатранспортных компаний Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Санкции также введены против Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, которые, по информации минфина США, обеспечивали ЧВК "Вагнер" иранскими беспилотниками.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат сообщал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мелли. Он заявил, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Британское издание Sky News 8 ноября сообщало, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине