Канада ввела санкции против разработчиков и производителей иранских дронов-камикадзе Shahed

Отмечается, что это пятый пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима в этом году в соответствии с Положением о специальных экономических мерах

Дополнительные санкции, подчеркнули в правительстве Канады, направлены против иранских чиновников, причастных к "грубым и систематическим нарушениям прав человека в Иране, в частности жестоких репрессий против протестующих, а также злонамеренной деятельности режима за рубежом".

В санкционный список попала исследовательская фирма Shahed Aviation Industries, связанная с аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Она участвует в производстве иранских беспилотных летательных аппаратов серии Shahed, в частности Shahed-136, которые используются Россией для атак на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

Еще одна иранская компания, попавшая под санкции Канады, Qods Aviation Industries, также разрабатывает боевые беспилотники, используемые вооруженными силами Ирана и террористическими организациями, а также БПЛА, экспортируемые в Россию для применения во время незаконного вторжения России в Украину.

Под ограничения попали Сейед Яхья Сафави, главный советник верховного лидера Ирана по военным вопросам и бывший главнокомандующий КСИР; бригадные генералы КСИР Сейед Ходжатолла Курейши и Саид Агаджани, а также Али Азади, командующий силами охраны правопорядка в иранской провинции Курдистан.

Санкции предусматривают запрет вести деятельность с подсанкционными физическими и юридическими лицами и замораживают любые их активы в Канаде. Физические лица, включенные в перечень в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, также не могут въехать в Канаду.

15 ноября санкции против фирм, занимающихся производством или поставками в Россию иранских беспилотников, которыми РФ атакует Украину, ввело также Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В частности, ограничения в США введены против Исследовательского центра Shahed Aviation Industries и базирующихся в ОАЭ авиатранспортных компаний Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Санкции также введены против Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, которые, по информации минфина США, обеспечивали ЧВК "Вагнер" иранскими беспилотниками.