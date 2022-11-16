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США ввели санкции против компаний, участвующих в производстве иранских дронов Shahed

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Россия этой осенью активно применяет в Украине иранские беспилотники
Россия этой осенью активно применяет в Украине иранские беспилотники
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 15 ноября ввело санкции против фирм, занимающихся производством или поставками в Россию иранских беспилотников, которыми РФ атакует Украину. Об этом говорится на сайте минфина США.

В частности, санкции введены против Исследовательского центра Shahed Aviation Industries. Он занимается проектированием и производством беспилотников серии Shahed, в том числе и Shahed-136, которые используются в войне в Украине.

Также ограничения наложены на базирующиеся в ОАЭ авиатранспортные компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Как отмечает ведомство, они сотрудничали с находящейся под санкциями США иранской фирмой Safiran Airport Services для координации полетов между Ираном и Россией, в том числе связанных с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и сопутствующего оборудования.

Санкции также введены против Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, которые, по информации минфина США, обеспечивали ЧВК "Вагнер" иранскими беспилотниками.

Наложенные ограничения предусматривают, что вся собственность вышеуказанных физических и юридических лиц, которая находится в Соединенных Штатах или во владении/под контролем лиц США, должна быть заблокирована. Также санкции OFAC запрещают любые сделки, осуществляемые лицами из США или внутри Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами подсанкционных лиц.

Кроме того, любое иностранное финансовое учреждение, которое будет проводить крупные сделки или предоставлять значительные финансовые услуги подсанкционным лицам, может также попасть под санкции.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля", и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

5 ноября Иран подтвердил, что передавал России беспилотники, но "ограниченное количество" и до вторжения РФ в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Иран, санкции, война, война России против Украины, дрон-камикадзе
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