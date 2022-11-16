США ввели санкции против компаний, участвующих в производстве иранских дронов Shahed

В частности, санкции введены против Исследовательского центра Shahed Aviation Industries. Он занимается проектированием и производством беспилотников серии Shahed, в том числе и Shahed-136, которые используются в войне в Украине.

Также ограничения наложены на базирующиеся в ОАЭ авиатранспортные компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Как отмечает ведомство, они сотрудничали с находящейся под санкциями США иранской фирмой Safiran Airport Services для координации полетов между Ираном и Россией, в том числе связанных с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и сопутствующего оборудования.

Санкции также введены против Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, которые, по информации минфина США, обеспечивали ЧВК "Вагнер" иранскими беспилотниками.

Наложенные ограничения предусматривают, что вся собственность вышеуказанных физических и юридических лиц, которая находится в Соединенных Штатах или во владении/под контролем лиц США, должна быть заблокирована. Также санкции OFAC запрещают любые сделки, осуществляемые лицами из США или внутри Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами подсанкционных лиц.

Кроме того, любое иностранное финансовое учреждение, которое будет проводить крупные сделки или предоставлять значительные финансовые услуги подсанкционным лицам, может также попасть под санкции.