США ввели санкции против компаний, участвующих в производстве иранских дронов Shahed

В частности, санкции введены против Исследовательского центра Shahed Aviation Industries. Он занимается проектированием и производством беспилотников серии Shahed, в том числе и Shahed-136, которые используются в войне в Украине.
Также ограничения наложены на базирующиеся в ОАЭ авиатранспортные компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Как отмечает ведомство, они сотрудничали с находящейся под санкциями США иранской фирмой Safiran Airport Services для координации полетов между Ираном и Россией, в том числе связанных с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и сопутствующего оборудования.
Санкции также введены против Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, которые, по информации минфина США, обеспечивали ЧВК "Вагнер" иранскими беспилотниками.
Наложенные ограничения предусматривают, что вся собственность вышеуказанных физических и юридических лиц, которая находится в Соединенных Штатах или во владении/под контролем лиц США, должна быть заблокирована. Также санкции OFAC запрещают любые сделки, осуществляемые лицами из США или внутри Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами подсанкционных лиц.
Кроме того, любое иностранное финансовое учреждение, которое будет проводить крупные сделки или предоставлять значительные финансовые услуги подсанкционным лицам, может также попасть под санкции.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.
Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля", и новые ударные беспилотники.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.
5 ноября Иран подтвердил, что передавал России беспилотники, но "ограниченное количество" и до вторжения РФ в Украину.