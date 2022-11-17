РФ вывела в Черное море один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" – ОК "Юг"

В Черное море россияне вывели семь кораблей Фото: EPA

"В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до семи кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что носитель снаряжен четырьмя ракетами "Калибр".

"Но вполне вероятен выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов", – добавили в пресс-центре.