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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела в Черное море один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" – ОК "Юг"

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В Черное море россияне вывели семь кораблей
В Черное море россияне вывели семь кораблей
Фото: EPA

Россияне вывели на боевое дежурство в Черном море семь кораблей. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 17 ноября.

"В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до семи кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что носитель снаряжен четырьмя ракетами "Калибр".

"Но вполне вероятен выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов", – добавили в пресс-центре.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Черное море, подводная лодка, война России против Украины, ракеты
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