В Черном море сейчас нет российских ракетоносителей на дежурстве, но угроза с моря реальна – ОК "Юг"

"Но это не повод расслабляться. В течение нескольких часов ситуация может претерпеть существенные изменения и ракетоноситель будет приведен в повышенную боевую готовность", – отметили в командовании.
По данным украинских военных, враг усилил воздушную разведку, в том числе с помощью беспилотников. В командовании предполагают, что таким образом россияне не только выявляют позиции ВСУ, но и корректируют огонь по гражданской инфраструктуре.
"Несмотря на отсутствие морского ракетоносителя на боевом дежурстве, угроза с моря реальна, атака дронов – вероятна, артиллерийские и другие обстрелы на соответствующих участках вполне возможны и все это вместе – опасно", – заявили в сводке.
Российские оккупанты продолжают обустраивать оборону на левом берегу Днепра, обстреливают украинские войска и деоккупированные населенные пункты на правом берегу с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.
"Нашими авиаторами поражены четыре района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнены 33 огневые задачи. В настоящее время подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 рашистов, семи единиц авто-бронетехники. Остальные результаты доразведываются", – добавили в сводке.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.
6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.