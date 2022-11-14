В Черном море сейчас нет российских ракетоносителей на дежурстве, но угроза с моря реальна – ОК "Юг"

В течение нескольких часов ситуация в Черном море может существенно измениться, предупредили в ОК "Юг" Фото: EPA (архив)

"Но это не повод расслабляться. В течение нескольких часов ситуация может претерпеть существенные изменения и ракетоноситель будет приведен в повышенную боевую готовность", – отметили в командовании.

По данным украинских военных, враг усилил воздушную разведку, в том числе с помощью беспилотников. В командовании предполагают, что таким образом россияне не только выявляют позиции ВСУ, но и корректируют огонь по гражданской инфраструктуре.

"Несмотря на отсутствие морского ракетоносителя на боевом дежурстве, угроза с моря реальна, атака дронов – вероятна, артиллерийские и другие обстрелы на соответствующих участках вполне возможны и все это вместе – опасно", – заявили в сводке.

Российские оккупанты продолжают обустраивать оборону на левом берегу Днепра, обстреливают украинские войска и деоккупированные населенные пункты на правом берегу с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

"Нашими авиаторами поражены четыре района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнены 33 огневые задачи. В настоящее время подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 рашистов, семи единиц авто-бронетехники. Остальные результаты доразведываются", – добавили в сводке.