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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черное море россияне вывели один подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" – ОК "Юг"

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РФ вывела в Черное море 10 кораблей
РФ вывела в Черное море 10 кораблей
Фото: EPA

Российские войска вывели в Черное море один носитель крылатых ракет. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 15 ноября.

"Корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 10 кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель", – говорится в сообщении.

Он снаряжен четырьмя ракетами "Калибр".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/458822246384617/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Черное море, Черноморский флот РФ, война России против Украины, ракеты, корабли
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