За несколько дней до утечек на "Северном потоке – 2" в местах взрывов прошло два судна без датчиков слежения – СМИ

По их данным, два "темных корабля", каждый длиной от 95 до 130 метров, прошли возле места утечки "Северного потока – 2". Как заявил генеральный директор и соучредитель SpaceKnow Джерри Яворницкий, у судов были выключены транспондеры автоматической идентификационной системы, а это означает, что не было никакой информации об их перемещении. Он считает, они пытались скрыть информацию о своем местоположении и "общую информацию" от мира. Как отметило Wired, такие суда обязаны устанавливать и использовать транспондеры, в том числе чтобы избежать возможного столкновения с другими судами.
Кроме того, аналитики обнаружили еще 23 судна, проходивших рядом с "Северными потоками", но у них были включены транспондеры.
По словам Яворницкого, для обнаружения кораблей компания просматривала 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района. Она анализирует изображения с нескольких спутниковых систем, включая платные и бесплатные сервисы, и использует машинное обучение для обнаружения объектов внутри них.
В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".
29 октября Министерство обороны Великобритании в Twitter назвала это "ложью эпического масштаба". "Чтобы отвлечь от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, минобороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского руководства, чем о Западе", – говорится в сообщении.