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За несколько дней до утечек на "Северном потоке – 2" в местах взрывов прошло два судна без датчиков слежения – СМИ

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В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2"
В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2"
Фото: forsvaret.dk

За несколько дней до утечки на "Северном потоке – 2" в районе Балтийского моря, где проложены трубопроводы, прошли два судна без датчиков слежения. Об этом 11 ноября сообщило Wired со ссылкой на данные анализа SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

По их данным, два "темных корабля", каждый длиной от 95 до 130 метров, прошли возле места утечки "Северного потока – 2". Как заявил генеральный директор и соучредитель SpaceKnow Джерри Яворницкий, у судов были выключены транспондеры автоматической идентификационной системы, а это означает, что не было никакой информации об их перемещении. Он считает, они пытались скрыть информацию о своем местоположении и "общую информацию" от мира. Как отметило Wired, такие суда обязаны устанавливать и использовать транспондеры, в том числе чтобы избежать возможного столкновения с другими судами.

Кроме того, аналитики обнаружили еще 23 судна, проходивших рядом с "Северными потоками", но у них были включены транспондеры. 

По словам Яворницкого, для обнаружения кораблей компания просматривала 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района. Она анализирует изображения с нескольких спутниковых систем, включая платные и бесплатные сервисы, и использует машинное обучение для обнаружения объектов внутри них.

Контекст:

В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".

29 октября Министерство обороны Великобритании в Twitter назвала это "ложью эпического масштаба". "Чтобы отвлечь от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, минобороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского руководства, чем о Западе", – говорится в сообщении.

Теги: Северный поток, диверсия, взрывы, Северный поток – 2, корабли
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