За несколько дней до утечек на "Северном потоке – 2" в местах взрывов прошло два судна без датчиков слежения – СМИ

В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" Фото: forsvaret.dk

По их данным, два "темных корабля", каждый длиной от 95 до 130 метров, прошли возле места утечки "Северного потока – 2". Как заявил генеральный директор и соучредитель SpaceKnow Джерри Яворницкий, у судов были выключены транспондеры автоматической идентификационной системы, а это означает, что не было никакой информации об их перемещении. Он считает, они пытались скрыть информацию о своем местоположении и "общую информацию" от мира. Как отметило Wired, такие суда обязаны устанавливать и использовать транспондеры, в том числе чтобы избежать возможного столкновения с другими судами.

Кроме того, аналитики обнаружили еще 23 судна, проходивших рядом с "Северными потоками", но у них были включены транспондеры.

По словам Яворницкого, для обнаружения кораблей компания просматривала 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района. Она анализирует изображения с нескольких спутниковых систем, включая платные и бесплатные сервисы, и использует машинное обучение для обнаружения объектов внутри них.