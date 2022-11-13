Оккупанты вывели в Черное море один ракетоноситель с восемью "Калибрами" – ОК "Юг"

"Состав вражеского флота в течение дня существенных изменений не претерпел. 18 кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель в готовности к залпу восемью "Калибрами", – говорится в сообщении.
В ОК "Юг" предупредили украинцев о ракетной опасности.
"Враг лелеет планы применения высокоточных ракетных систем, ударных дронов и других средств огневого поражения по объектам критической инфраструктуры тыловых регионов и в прилегающих к линии фронта территориальных общинах. Невзирая на относительное затишье, помните, что враг в любой момент может применить как воздушный ракетный компонент, так и наземные ракетные системы большой и средней дальности. Остается опасность нанесения массированных ударов дронами-камикадзе, прежде всего, по объектам критической инфраструктуры", – заявили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.
6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.
12 ноября в Черном море находился 21 корабль, в том числе два ракетоносителя с 16 "Калибрами".