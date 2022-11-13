Оккупанты вывели в Черное море один ракетоноситель с восемью "Калибрами" – ОК "Юг"

"Состав вражеского флота в течение дня существенных изменений не претерпел. 18 кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель в готовности к залпу восемью "Калибрами", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" предупредили украинцев о ракетной опасности.

"Враг лелеет планы применения высокоточных ракетных систем, ударных дронов и других средств огневого поражения по объектам критической инфраструктуры тыловых регионов и в прилегающих к линии фронта территориальных общинах. Невзирая на относительное затишье, помните, что враг в любой момент может применить как воздушный ракетный компонент, так и наземные ракетные системы большой и средней дальности. Остается опасность нанесения массированных ударов дронами-камикадзе, прежде всего, по объектам критической инфраструктуры", – заявили в пресс-центре.