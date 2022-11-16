Россия держит на кораблях в трех морях более 100 ракет "Калибр" – ВМС Украины

В Средиземном море Россия держит 10 кораблей, из которых пять носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, а в Каспийском море – три носителя "Калибров" общим залпом 24 ракеты. Итого в этих двух морях насчитывается 100 ракет.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля, также говорится в сообщении.
ВМС напоминают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, потому что выключает системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.
6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.