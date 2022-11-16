Россия держит на кораблях в трех морях более 100 ракет "Калибр" – ВМС Украины

В Средиземном море Россия держит 10 кораблей, из которых пять носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, а в Каспийском море – три носителя "Калибров" общим залпом 24 ракеты. Итого в этих двух морях насчитывается 100 ракет.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля, также говорится в сообщении.

ВМС напоминают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, потому что выключает системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.