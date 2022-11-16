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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия держит на кораблях в трех морях более 100 ракет "Калибр" – ВМС Украины

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В ВМС подсчитали количество российских военных кораблей в море
В ВМС подсчитали количество российских военных кораблей в море
Фото: EPA

По состоянию на утро 16 ноября Россия держит в Черном море восемь кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до четырех ракет, также корабли с этими ракетами дежурят в Средиземном и Каспийском морях. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ в Facebook.

В Средиземном море Россия держит 10 кораблей, из которых пять носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, а в Каспийском море – три носителя "Калибров" общим залпом 24 ракеты. Итого в этих двух морях насчитывается 100 ракет.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля, также говорится в сообщении.

ВМС напоминают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, потому что выключает системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid0pmVX1kLAHA8fiiFLDnMBgir7WsoAweaAQF3E3SUVnB67PG55orGcXsv9GtWr7Yrbl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он. 

Теги: Черное море, ВМС Украины, корабль, Средиземное море, война России против Украины, ракеты, Каспийское море
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