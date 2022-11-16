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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден заявил G7 и НАТО, что в Польше упала ракета украинской ПВО – Reuters

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15 ноября в польском селе Переводов Люблинского воеводства упало две ракеты
15 ноября в польском селе Переводов Люблинского воеводства упало две ракеты
Фото: EPA

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО. Об этом 16 ноября сообщило Reuters, ссылаясь на свои источники в Альянсе.

На незапланированной встрече членов G7 и НАТО на Бали (Индонезия), где проходит саммит G20, Байден также заявил: маловероятно, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена с территории России.

Кроме того, трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, сообщило Associated Press. В то же время ранее представитель разведки сообщал агентству, что российские ракеты пересекли территорию Польши. 

В заявлении министерства иностранных дел Польши также заявляли, что ракеты, которые упали в Польше, российского происхождения. 

инистр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", – сказано в сообщени.

"Русская служба BBC" со ссылкой на мнение журналиста-расследователя Эрика Толера, которое он опубликовал в Twitter, отметила, что ракетами российского производства власти Польши могут называть и ракеты, произведенные во времена СССР. В то же время проект Ukraine weapons tracker, проанализировавший опубликованные в соцсетях фотографии обломков упавшей в Переводове ракеты, считает, что это части двигателя ракеты серии 5В55 разработанной в СССР системы С-300.


Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

К этому моменту рассматривается две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинскими ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявлял, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. "На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

16 ноября в штаб-квартире НАТО проводится срочная встреча представителей стран Альянса под председательством генсека организации Йенса Столтенберга.

Теги: Россия, Украина, МИД, НАТО, Польша, Индонезия, Джо Байден, ПВО, Анджей Дуда, Бали, ракеты, Збигнев Рау
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