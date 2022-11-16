Байден заявил G7 и НАТО, что в Польше упала ракета украинской ПВО – Reuters

На незапланированной встрече членов G7 и НАТО на Бали (Индонезия), где проходит саммит G20, Байден также заявил: маловероятно, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена с территории России.

Кроме того, трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, сообщило Associated Press. В то же время ранее представитель разведки сообщал агентству, что российские ракеты пересекли территорию Польши.

В заявлении министерства иностранных дел Польши также заявляли, что ракеты, которые упали в Польше, российского происхождения.

"Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", – сказано в сообщени.

"Русская служба BBC" со ссылкой на мнение журналиста-расследователя Эрика Толера, которое он опубликовал в Twitter, отметила, что ракетами российского производства власти Польши могут называть и ракеты, произведенные во времена СССР. В то же время проект Ukraine weapons tracker, проанализировавший опубликованные в соцсетях фотографии обломков упавшей в Переводове ракеты, считает, что это части двигателя ракеты серии 5В55 разработанной в СССР системы С-300.

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today?



With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8 — * Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 15, 2022



