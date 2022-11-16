Дуда заявил, что упавшая в Польше ракета, скорее всего, была российской

"На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.
Дуда добавил, что провел международные консультации с союзниками, в том числе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Президент Джо Байден ясно и отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты полностью поддерживают свои союзы и с нами; все положения Североатлантического договора и союзнические обязательства остаются в силе", – подчеркнул польский президент.
Он также заверил, что Североатлантический альянс находится в состоянии готовности.
"Мы усилили боеготовность вооруженных сил, некоторых подразделений, в том числе ПВО. Наши самолеты сегодня в польском небе, их также будут поддерживать союзные самолеты в охране нашего неба. Хочу вас заверить, что мы действуем очень спокойно, очень взвешенно, никаких поспешных решений не принимаем. Польские солдаты на месте, союзники поддерживают нас, все союзнические обязательства в отношении нас выполняются", – сказал он.
Дуда подчеркнул, что "ничто не указывает на то, что в это время будут происходить дальнейшие события такого типа".
"Пока можно сказать, что произошедшее было единичным событием", – считает польский президент.
По его словам, весьма вероятно, что 16 ноября посол Польши в НАТО Томаш Шатковский подаст заявку на активацию ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает созыв всех членов Альянса для консультаций по вопросам безопасности.
Днем 15 ноября в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной на территории зерноперерабатывающего предприятия прогремел взрыв (по другим данным, было два взрыва). Погибло два человека. По данным журналистов, на территории села упало две ракеты.
В Пентагоне заявили, что США проверяют сообщения об инциденте. При этом пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", но ждут дополнительной информации. Неофициально представители американской разведки сообщили СМИ, что упавшие ракеты были российскими. По данным источников "Интерфакс-Украина" в силовых структурах Украины, в Польше, скорее всего, разорвались российские ракеты Х-101.
Минобороны РФ назвало "провокацией с целью эскалации" информацию о падении российских ракет в Польше.
После инцидента Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.
Взрыв в Польше прогремел в момент массированного обстрела территории Украины российскими оккупантами. По предварительным данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. Система ПВО Украины сбила 73 ракеты и все дроны.
Люблинское воеводство граничит с Волынской и Львовской областями Украины. Оккупанты 15 ноября обстреливали эти регионы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты, и назвал инцидент "ударом по коллективной безопасности". "Это очень существенная эскалация. Нужно действовать", – призвал глава государства.