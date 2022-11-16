Дуда заявил, что упавшая в Польше ракета, скорее всего, была российской

"На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас все это расследуется", – сказал он.

Дуда добавил, что провел международные консультации с союзниками, в том числе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Президент Джо Байден ясно и отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты полностью поддерживают свои союзы и с нами; все положения Североатлантического договора и союзнические обязательства остаются в силе", – подчеркнул польский президент.

Он также заверил, что Североатлантический альянс находится в состоянии готовности.

"Мы усилили боеготовность вооруженных сил, некоторых подразделений, в том числе ПВО. Наши самолеты сегодня в польском небе, их также будут поддерживать союзные самолеты в охране нашего неба. Хочу вас заверить, что мы действуем очень спокойно, очень взвешенно, никаких поспешных решений не принимаем. Польские солдаты на месте, союзники поддерживают нас, все союзнические обязательства в отношении нас выполняются", – сказал он.

Дуда подчеркнул, что "ничто не указывает на то, что в это время будут происходить дальнейшие события такого типа".

"Пока можно сказать, что произошедшее было единичным событием", – считает польский президент.

По его словам, весьма вероятно, что 16 ноября посол Польши в НАТО Томаш Шатковский подаст заявку на активацию ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает созыв всех членов Альянса для консультаций по вопросам безопасности.